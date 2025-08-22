A Masafer Yatta le forze di occupazione israeliane hanno intensificato le loro operazioni. Le incursioni dei coloni, affiancati da esercito e polizia, ormai sono quotidiane. Tutti i villaggi sono stati colpiti, tante le persone ferite e sono sempre più numerose le ruspe impiegate per le demolizioni. Gli attivisti: «Attacchi continui, ma la speranza non muore»
Attacchi, razzie, violenze: l’escalation nella Cisgiordania divisa in due
22 agosto 2025 • 07:00
A Masafer Yatta le forze di occupazione israeliane hanno intensificato le loro operazioni. Le incursioni dei coloni, affiancati da esercito e polizia, ormai sono quotidiane. Tutti i villaggi sono stati colpiti, tante le persone ferite e sono sempre più numerose le ruspe impiegate per le demolizioni. Gli attivisti: «Attacchi continui, ma la speranza non muore»