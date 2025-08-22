A Masafer Yatta le forze di occupazione israeliane hanno intensificato le loro operazioni. Le incursioni dei coloni, affiancati da esercito e polizia, ormai sono quotidiane. Tutti i villaggi sono stati colpiti, tante le persone ferite e sono sempre più numerose le ruspe impiegate per le demolizioni. Gli attivisti: «Attacchi continui, ma la speranza non muore»

«La situazione adesso è meglio di quello che sarà dopo», aveva detto un attivista palestinese di At-Tuwani, uno dei villaggi rurali più popolosi del Masafer Yatta, a sud di Hebron, all’inizio di agosto. Forse il “dopo” di cui parlava è arrivato con l’ufficializzazione dell’ennesimo progetto di insediamento nell’area da parte del ministro delle Finanze ed esponente dell'estrema destra, Bezalel Smotrich.

Il piano approvato dalla Knesset, il parlamento israeliano, prevede la costruzione entro un anno di circa 3.500 unità abitative tra Gerusalemme e la più grande colonia israeliana di Ma’ale Adumim. La Cisgiordania di fatto viene spezzata in due. L’obiettivo è impedire una volta per tutta la nascita di uno Stato palestinese, ma in effetti gli attacchi e le violenze in questa zona si ripetono in un continuo crescendo da molto tempo.

Attacchi giornalieri

Anche nei villaggi di Masafer Yatta negli ultimi venti giorni le forze di occupazione israeliane hanno intensificato le loro operazioni. Gli attacchi dei coloni, affiancati dall'esercito e dalla polizia, sono diventati quotidiani. Tutti i villaggi sono stati colpiti, tante le persone rimaste ferite e sono sempre più numerose le ruspe impiegate per le demolizioni dei villaggi che si vedono percorrere avanti e indietro la bypass-road, la strada che collega colonie e avamposti.

Il telefono degli attivisti dei progetti civili internazionali di Operazione Colomba e di Mediterranea presenti nell’area e impegnati nel costante sostegno alla resistenza palestinese ha squillato sempre più spesso negli ultimi giorni: «Fi muskilem, fi mustauten», (c'è un problema, ci sono coloni), dicono dall’altra parte della cornetta i palestinesi per avvertire in tempo reale degli attacchi dei coloni che hanno iniziato a colpire sistematicamente obiettivi ben precisi, quali l’accesso all’acqua, alle strade, alle coltivazioni e al bestiame, con sabotaggi, danneggiamenti e furti.

Centinaia metri di tubature che forniscono acqua corrente a vari villaggi, tra cui At-Tuwani e Maghayr Al Abeed, sono stati danneggiati irreparabilmente. Gli attacchi alle famiglie sono aumentati di molto: aggressioni fisiche, pressioni psicologiche e razzie nelle case. Tante le invasioni da parte dei coloni che con le greggi pascolano nei terreni dei palestinesi, e in vari modi vessano i residenti dei villaggi. Susya, Shab El Boutum, Hariba Al-Nabi quelli più attenzionati negli ultimi giorni.

In quest’ultimo villaggio, il 14 agosto la terra di un palestinese è stata presa di mira da due coloni molto giovani. Quando il capo famiglia è intervenuto per scacciarli, la loro risposta è stata netta e violenta. Uno ha attaccato, l’altro riprendeva quanto stava accadendo. Anche i volontari italiani sul campo, che erano andati in soccorso della famiglia, hanno filmato l’aggressione interponendosi. I giovani coloni non avevano nessun diritto di stare lì, ma all’arrivo dell’esercito, i militari hanno intimato agli italiani di andare via dicendo che «quella era una proprietà privata e non potevano stare in quello spazio» a differenza degli israeliani che «erano autorizzati in quanto israeliani».

Uno dei due giovani coloni ha accusato i palestinesi e gli attivisti di averlo colpito. Senza troppe spiegazioni, le forze di occupazione hanno arrestato tre residenti e la polizia uno degli italiani. In questi casi il rischio che si corre è grande: «Un colono o un militare israeliano davanti ad un giudice, anche senza prove, sarà creduto. Il palestinese ha comunque sempre torto», ricorda un’attivista. Fortunatamente nelle ore successive tutti sono stati rilasciati.

Strade chiuse

Sempre più preoccupante è la situazione nel villaggio di Umm Al Khair, quello dove il colono Yvon Levy, sanzionato precedentemente dall'Unione europea e dagli Stati Uniti e coordinatore dei lavori da parte delle forze di occupazione, ha sparato sulle persone uccidendo l’attivista Awdah Hathaleen. Nei giorni seguenti le forze di occupazione hanno perfino impedito ai non residenti (palestinesi e internazionali) di recarsi a Umm Al Khair per mostrare vicinanza alla famiglia e al villaggio anche nel momento dei funerali. «La strada è chiusa, da qui non si passa», ha detto il soldato israeliano bloccando la macchina con a bordo gli amici di Hathaleen e alcune attiviste di Operazione Colomba che hanno ripreso la scena. «È nostro fratello», ha replicato il palestinese.

La volontaria ha cercato di convincere il militare, il quale con freddezza ha stoppato la conversazione: «Se non avesse lanciato delle pietre non sarebbe morto». Ad una nuova replica l’israeliano ha detto senza mezzi termini: «È tutta questione di narrazione». Dall’auto hanno chiesto se ci fosse un preciso ordine per cui non si potesse passare e il soldato ha mostrato un’ordinanza del ministero, scritta in ebraico. Il documento vietava tassativamente l’accesso all’area, disponendo che in caso di qualsiasi violazione, soldati o ufficiali di polizia dovevano intervenire usando violenza.

Solo nei giorni seguenti qualcuno è riuscito ad entrare nel villaggio dove procedono i lavori al nuovo avamposto contro la cui costruzione si batteva Hathaleen. Alle proteste contro questo esproprio la polizia risponde che è tutto programmato e legale. «Da una settimana vediamo i militari lavorare ogni giorno per tagliare l’acqua ad un intero villaggio, togliere i tubi, scavare dove c’era l’acquedotto: fa impressione vedere l’acqua gettata al vento mentre intorno ogni cosa ha sete. Vediamo palestinesi uscire a pascolare, raccogliere, fare formaggio, cucinare, vivere, mentre gli elicotteri atterrano a pochi metri da casa, coloni bruciano auto, insultano, picchiano, uccidono», racconta Damiano Censi, coordinatore del progetto Mediterranea Saving Humans in Palestina. Nonostante tutto questo la resistenza continua documentando e denunciando continui soprusi, ricordando che «perdere la speranza è un vezzo da incoscienti».

