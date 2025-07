Coca Cola, Pepsi, Nestlé, l'Oreal: tutte queste insegne svettano ancora per le strade da Mosca a Vladivostok. E tra le europee ci sono anche Auchan, Clarins, Braun, Bpw, tra i marchi italiani si contano Ariston, Benetton, Boggi, Barilla e Campari. Zelensky ha messo le mani avanti: non vuole che queste società partecipino alla ricostruzione dell’Ucraina

Alla Ukraine Recovery Conference, organizzata a Roma la settimana scorsa per rimettere in piedi il suo paese dopo anni di guerra, Volodymyr Zelensky è stato chiaro: le aziende italiane che non hanno mai abbassato le saracinesche dei negozi in Russia dal 2022 non dovrebbero partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina.

Di molti colossi, italiani e internazionali, si conoscono i nomi. Ma quelli delle aziende europee che continuano a spedire componenti necessari agli armamenti russi per levarsi in volo ancora no. A quanto pare, si sapranno presto: Zelensky ha promesso ai funzionari europei che la sua squadra sta procedendo ad identificarli.

Kiev non vuole che facciano nuovi profitti quelle società che non hanno smesso di accumularli in Russia, aiutando così la macchina da guerra ad ingrossarsi. Solo nel primo anno di guerra, il 2022, le aziende occidentali hanno versato imposte che hanno contribuito con 4 miliardi di dollari al bilancio russo che sostiene la Difesa. Nel 2024 il Financial Times ha calcolato che le banche occidentali rimaste in Russia hanno versato al Cremlino oltre 800 milioni di euro di tasse: «Le sette principali banche europee per asset in Russia – Raiffeisen Bank International, UniCredit, Ing, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e Otp – hanno registrato un utile combinato di oltre 3 miliardi di euro nel 2023».

Sulle strade di Mosca

Coca Cola, Pepsi, Philip Morris, Metro, l'Oreal: tutte queste insegne svettano ancora per le strade da Mosca a Vladivostok. Un mastodontico lavoro per rintracciare tutte le aziende che non se ne sono andate lo fa da anni il Celi (Chief executive leadership Institute) dell'università statunitense Yale. «Oltre mille aziende hanno annunciato di voler ridurre volontariamente le proprie attività in Russia, ma alcune hanno continuato a operare in Russia imperterrite», si legge in cima a una lunghissima lista zeppa di società turche, indiane, cinesi.

Ma anche l'elenco di quelle statunitensi, francesi, tedesche non è per niente breve. Nonostante la politica sanzionatoria dei loro Stati d'origine, molti colossi occidentali stanno facendo business-as-usual, «affari come se niente fosse». Tra slovene, greche, austriache e danesi, ci sono le aziende francesi Babolat, Sanofi, Auchan, Clarins, le tedesche Braun e Bpw. Tra le prime dieci per numero di presenze è l'Italia, con oltre cento aziende, ma alcune operano con attività limitate e investimenti sospesi. Tra queste: Luxottica, Ariston, Benetton, Boggi, Unicem, Calzedonia, Cremonini, Barilla, Boggi, Cremonini, De Cecco, Fenzi, Barilla, Campari, Saipem, Geox, Ferrero.

Fatturati miliardari

Uno degli ultimi report, datato 7 febbraio 2025, è firmato dalla Kse, Kyiv School of Economics, secondo cui solo 472 aziende sono davvero del tutto uscite dal mercato russo, oltre mille stanno riducendo invece investimenti e attività.

«I risultati indicano che nel 2023, 1.600 multinazionali hanno generato 196,9 miliardi di dollari di fatturato e 16,8 miliardi di dollari di utili in Russia. Si stima che nel 2023 le aziende straniere abbiano versato 21,6 miliardi di dollari di tasse al bilancio russo, portando il contributo fiscale totale per il 2022-2023 a 41,6 miliardi di dollari, equivalenti a un terzo del bilancio militare russo del 2025», scrivono gli economisti. Che danno anche altri numeri: Mars, Nestlé e Procter & Gamble e altri operatori del settore dei beni di consumo sono stati tra i maggiori contribuenti dell'economia russa, con un fatturato totale complessivo di oltre 58 miliardi di dollari. Hanno pagato tasse per un miliardo e mezzo. «Le aziende europee hanno guadagnato complessivamente 81,4 miliardi di dollari in Russia e contribuito con 3 miliardi di dollari in tasse. Nel frattempo, le aziende americane e tedesche hanno trasferito rispettivamente 1,2 miliardi e 692,5 milioni di dollari al Cremlino nel 2023».

Non è per niente facile, né indolore dire addio a Mosca. Renault, McDonald’s e Heineken se ne sono andate lasciando un enorme vuoto nella fetta di mercato subito occupata da vecchie o neonate concorrenti, locali o internazionali. Si rischiano svalutazioni e svendite, se non totali perdite, e lo sa bene la danese Carlsberg. L'exit dalla Federazione costa infatti carissimo secondo gli ultimi regolamenti stilati dal Cremlino che impone costi d'uscita vertiginosi. Inoltre, tutte le transazioni che superano i 50 miliardi di rubli necessitano dell'approvazione personale di Putin. Poi trovare acquirenti russi per asset stranieri non è mai stato più difficile con un mercato, anche interno, che sanguina per i tassi di interesse al 21 per cento che stanno bloccando anche gli investimenti nazionali. (Ma non solo per questo oggi il numero di accordi si è ridotto a meno del 20 per cento rispetto ai picchi raggiunti nel secondo anno del conflitto).

In tre anni – riferisce un documento pubblicato cinque giorni fa da uno studio legale moscovita – Mosca ha sequestrato quasi quattro miliardi di rubli di asset alle aziende straniere per rispondere alle «azioni illegali occidentali», ovvero il sequestro dei suoi beni oltre confine. Una strategia che fa parte del modello Fortezza Russia, l'architettura finanziaria messa in piedi per resistere ai colpi delle sanzioni.

