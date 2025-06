Il premier israeliano è riuscito nel prodigio di far passare l’attacco a Teheran come un atto di difesa, il presidente Usa gli si è accodato cercando di appuntarsi una medaglia mentre si sono aggravate drasticamente tutte le guerre che prometteva di far terminare in 24 ore. Ma che mondo nascerà sulle possibili ceneri dell'Iran prodotte da due leader che hanno scommesso tutto, gloria e reputazione perduta, sulla distruzione del regime iraniano? Chiedete a Putin e a Xi

Che mondo nascerà sulle possibili ceneri dell'Iran prodotte da due leader che hanno scommesso tutto, gloria e reputazione perduta, sulla distruzione del regime iraniano? Teheran, nella convinzione di Benjamin Netanyahu a cui si è accodato Donald Trump, è il lavacro in cui purificare qualunque tipo di malefatta e di perdita di credibilità, portando in dono al pianeta sconvolto dalle guerre lo scalpo della Guida Suprema Ali Khamenei e come corollario forse la liberazione di un popolo da troppo tempo oppresso da una dittatura tra le più feroci.

Sarebbe in effetti gran risultato la dipartita degli ayatollah, soprattutto se accompagnata dalla perdita di potere del loro braccio armato, i pasdaran, e dell'intero apparato repressivo militar-teocratico. Ci sarebbe di che gioire, ovviamente, per il fatto in sé, salvo dover valutare le conseguenze del trionfo di due leader che non sono affatto portatori dei valori della democrazia e tantomeno difensori dei diritti umani che come occidente abbiamo sempre propagandato.

Il “prodigio” di Bibi

Netanyahu, reduce dal massacro della popolazione civile peraltro non ancora ultimato della Striscia di Gaza che gli è valso un mandato di cattura dal tribunale internazionale e dal politicidio dei palestinesi in atto in Cisgiordania a scopo di annessione, Netanyahu dicevo, è riuscito nel prodigio comunicativo di far passare l'attacco all'Iran come una difesa e la reazione dell'Iran come attacco da cui difendersi e questa narrazione è stata sposata dalla maggior parte dei media per non dire del mondo politico in particolare quello occidentale.

Sarebbe come sostenere che Vladimir Putin si è difeso dall'Ucraina, cosa che peraltro sostiene, fortunatamente con scarso credito. La fabbrica della propaganda israeliana ha evidentemente una maggior presa e riesce nello strepitoso risultato di stravolgere i fatti con successo. Il che pone dei problemi sull'uso del linguaggio e sulla possibilità infinite della manipolazione. Si tratta l'opinione pubblica come un asilo di bambini a cui è possibile propinare qualunque verità ed è questo un danno collaterale piuttosto nocivo.

Meglio sarebbe stato parlare con franchezza, fare quanto sembra sempre più arduo: dire la verità, anche se scomoda. Argomentare. Così, ad esempio: «Cari tutti, gli ayatollah sono a un passo dalla bomba, sono arrivati a un arricchimento dell'uranio al 60 per cento come ha certificato anche l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Manca poco perché possano confezionare circa dieci ordigni nucleare. Siccome vogliono la distruzione di Israele, siamo obbligati ad attaccare per impedire il completamento del loro programma. Sarete tutti d'accordo che si tratta di una guerra preventiva e però giusta». Ci sarebbe stato qualche contrario, ma almeno sarebbe stata salva la chiarezza nel rapporto tra leader e cittadini.

Netanyahu non ha potuto essere così esplicito perché su scala planetaria la sua immagine è precipitata ai minimi dopo che ha fatto strame di qualunque principio che dovrebbe contare nell'“unica democrazia del Medio Oriente”. Come un giocatore di poker quale è sempre stato si è giocato la carriera e ha cercato di sollevare il consenso puntando l'intera posta sul bersaglio grosso, un tabù fino a ieri, la scommessa sulla vittoria in un conflitto con la Repubblica teocratica, sua ossessione e incubo da quando è al potere. Ignorando le trattative in corso in Oman per trovare un accordo, gli stessi tentennamenti del grande alleato Stati Uniti. E ovviamente sapendo che l'Iran non è Hamas, di cui con la sua supremazia bellica può disporre a piacimento.

L'Iran è una civiltà millenaria, dotata di un buon apparato di difesa, pur se minato dalle infiltrazioni del Mossad, e in grado di poter produrre una reazione come si è visto. Peraltro tra lo stupore di molti commentatori che l'hanno bollato senz'altro come “attacco”. Appunto.

Figuracce planetarie

Donald Trump, al solito, non sapeva che pesci pigliare, tipico della sua diplomazia umorale. Non gli è parso vero, dopo aver registrato l'andamento repentinamente felice della guerra per Israele, accodarsi come un gregario qualsiasi a un alleato che l'aveva scavalcato contravvenendo le sue volontà. Per apporsi al petto la medaglia del presidente Usa che è riuscito a distruggere un cardine portante dell'“asse del male”: l'Iran che ha definito l'America “Satana”, l'Iran del trauma mai superato della crisi degli ostaggi in ambasciata, l'Iran del progetto atomico e delle mille sfide all'Occidente. Il tycoon è assetato di un successo dopo i troppi rovesci che hanno caratterizzato i suoi primi cinque mesi di presidenza.

Figuracce planetarie che non hanno rasentato, hanno proprio toccato il ridicolo. Aveva promesso la fine della guerra in Ucraina dove ha finito per essere un tirapiedi di Putin, anzi il suo migliore sponsor. Aveva promesso la fine del conflitto a Gaza, salvo ripiegare sul progetto di un resort per miliardari nella Striscia dopo necessaria pulizia etnica dei palestinesi. Aveva avanzato proposte da circo come il cambio del nome al Golfo del Messico, l'annessione di Panama, della Groenlandia, di una parte del Canada persino. Per arrivare sino alla farsa dei dazi.

La politica degli annunci usata come leva per modulare a piacimento gli indici di Borsa e permettere guadagni agli amici. Salvo poi retrocedere su tutta la linea e per esempio con la Cina firmare un accordo che favorisce Pechino più di prima. Ad essere benevoli, sinora, un curriculum che gli meriterebbe nella storia il titolo di “Trump il Pasticcione”, o “Trump il Rodomonte”.

L’anello debole

Ora se ne esce intimando la resa incondizionata all'Iran dopo il lavoro già fatto dai caccia dello Stato ebraico, lui che si vantava di voler chiudere le guerre aperte da altri perché le guerre nuocciono al commercio (salvo quello dei trafficanti di armi). Entrando pesantemente, per scardinarli, nei già precari equilibri globali.

Teheran è l'unico alleato rimasto nell'area a Mosca che, per accettare la disfatta del regime amico, vorrà almeno avere in cambio un definitivo via libera totale per fare ciò che vuole dell'Ucraina. Teheran è il più importante fornitore di petrolio di Pechino che, per l'eventuale condiscendenza, vorrà che non sia più messo in discussione il suo diritto su Taiwan. Tanto costa il supposto prestigio riconquistato della coppia Netanyahu-Trump mentre si consolida un G3 dove l'anello debole sembrano essere sempre di più gli Stati Uniti.

© Riproduzione riservata