Quattordici minori bisognosi di cure accolti negli ospedali di quattro città italiane. Due bimbi piccoli e una ragazza di 16 anni, con patologie gravi, arrivati qui grazie a “Food for Gaza”. Studenti di lingua araba fanno da mediatori linguistici: «Vogliamo aiutare in ogni modo possibile»

Sono arrivati da Gaza i tre bambini in gravi condizioni di salute accolti nel reparto di oncoematologia del Policlinico Umberto I di Roma. Due hanno poco più di diciotto mesi, una invece è un’adolescente di sedici anni. Sono pazienti con patologie gravi che richiedono un progetto di cura di lungo periodo, come la chemio e la radioterapia.

Nella Striscia l’ospedale dove potevano curarsi è stato distrutto dai bombardamenti. «All’Umberto I l’oncoematologia pediatrica, guidata dalla dottoressa Loredana Amoroso, è un’eccellenza», dice Maria D’Amico, portavoce del direttore generale del Policlinico. «Nel reparto sono state attrezzate tre stanze in modo da accogliere questi tre pazienti insieme alle madri e ai fratelli».

Il tutto rientra nell’operazione internazionale Food for Gaza, guidata dalla Farnesina insieme a Fao, Pam e Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il 13 febbraio sono arrivati quattordici bambini palestinesi, poi trasferiti negli ospedali di assegnazione tra Torino, Firenze, Genova e Roma.

Parlare con le madri

Si è messa in moto la macchina organizzativa dell’accoglienza che vede coinvolte anche le reti di associazioni. «Nell’avviare il percorso di cura ci siamo posti il problema della comunicazione con le madri dei piccoli pazienti», dice D’Amico. Da qui il coinvolgimento di mediatori per tradurre i documenti medici necessari ad avviare le terapie e per fare da ponte tra famiglie e personale ospedaliero.

«La collaborazione con i mediatori», continua D’Amico, «è già avviata da tempo. Storicamente il policlinico ha sempre accolto i bambini provenienti da paesi colpiti dalle guerre».

Da diversi anni la Sapienza di Roma forma mediatori linguistici e culturali – alcuni di loro con background migratori – a fronte delle esigenze quotidiane di una società globalizzata. «L’arrivo di questi bambini da Gaza richiedeva persone che parlassero arabo e garantissero una continuità», dice il professor Stefano Tedeschi.

La richiesta di collaborazione, per la quale si è attivato tutto l’Ateneo, ha trovato una grande risposta: si sono offerti centocinquanta studenti. «Tra loro, anche studenti di medicina e infermieristica di lingua araba. Sono siriani, palestinesi, libanesi, egiziani, che studiano alla Sapienza. Ne abbiamo selezionati dieci».

Lour Arraf è una ragazza araba con la cittadinanza israeliana. Viene dal piccolo villaggio di Miilya situato nel nord di Israele: «Voglio aiutare in ogni modo possibile. Ho sentito che era mio dovere partecipare a questo progetto». Lour è al quinto anno negli studi di medicina alla Sapienza. «Il pensiero che queste persone si trovino in un paese straniero, senza conoscere la lingua, con un figlio in gravi condizioni di salute e con l’incertezza di sapere se la propria casa esista ancora, per me è straziante».

Lour mette a disposizione le sue abilità linguistiche, una competenza culturale e la conoscenza medica. La mediazione linguistica e culturale è essenziale negli ospedali: «Garantisce che i pazienti comprendano le loro diagnosi e i trattamenti da intraprendere», dice Lour. «Aiuta anche i medici a conoscere più a fondo il loro pazienti e quindi a fornire cure migliori. Senza di essa, il percorso di cura può diventare ancora più stressante e, in alcuni casi, meno efficace».

L’arrivo di questi piccoli pazienti da Gaza ha illuminato la presenza di studenti come Lour: «Vengono da paesi stranieri oppure sono di seconda generazione», dice Tedeschi. «Rappresentano una risorsa ma solitamente non vengono valorizzati nella loro ricchezza umana e nelle loro competenze tecniche, linguistiche e culturali».

Barriere da abbattere

Nell’ambito sanitario a essere coinvolta è tutta la persona con la sua storia e la sua cultura. Nella società globalizzata, in cui è necessario garantire ai migranti un’assistenza sanitaria adeguata, diventa fondamentale abbattere le barriere di accesso ai servizi.

Barriere non solo linguistiche ma anche simbolico-culturali che quando non considerate possono aumentare la situazione di vulnerabilità. Non è una questione solo di lingua, secondo Tedeschi: «Oggi la differenza culturale è la norma. Coesistono differenti rappresentazioni di salute e malattia. La variabile culturale va compresa nella pratica clinica e nella relazione di cura».

Invece i migranti sembrano essere schiacciati tra due narrazioni: «Da una parte, una narrazione negativa della minaccia e dell’invasione», spiega Tedeschi. «Dall’altra, una narrazione assistenzialista che li vede solo destinatari di un servizio». I migranti come oggetto e non come soggetto. «L’esperienza di mediazione linguistica e culturale li vede, invece, come soggetti attivi che portano qualcosa, non solo nel caso di un’emergenza ma in una situazione quotidiana».

Norme di un altro mondo

Manca però l’interesse a garantire un inquadramento legislativo: «La professione del mediatore non è disciplinata da una normativa specifica», dice Tedeschi. «Noi andiamo avanti con normative del 1998 quando era ancora un altro mondo». Se non si concepisce un servizio, non si può concepire la norma. «È una giungla: tutti e nessuno possono essere qualificati come mediatori.

I nostri laureati non riescono a inserirsi in spazi lavorativi definiti perché manca l’inquadramento normativo. Serve una legge nazionale a fronte di un bisogno evidente da soddisfare.

Ogni giorno, non solo quando c’è l’emergenza. Anche perché gli studenti di origine straniera sono già ampiamente presenti nelle università. Perché non valorizzarli?».

