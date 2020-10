L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è sceso in campo nella campagna elettorale, a favore del suo ex vice e ora candidato democratico, Joe Biden. A meno di due settimane dall'Election Day, ha criticato duramente le politiche di Trump ed esortato in particolare l'elettorato nero, progressista e delle minoranze, a votare per Biden.

«Questa elezione richiede che ciascuno di noi faccia la propria parte. Ciò che faremo nei prossimi 13 giorni avrà importanza per i decenni a venire», ha detto Obama nel comizio a Philadelphia, davanti a un pubblico 'drive-in' di circa 300 auto. Ha avvertito: «Il fatto che non otteniamo subito al 100% ciò che vogliamo, non è una buona ragione per non votare».

La scelta della Pennsylvania per l'appuntamento sottolinea l'importanza dello Swing State nelle elezioni. Anche Trump vi ha tenuto un comizio, a Erie, tra le contee in cui Obama vinse per due volte ma che poi elessero Trump. «Non possiamo essere pigri, non mi importa dei sondaggi: ce n'erano molti quattro anni fa, non funzionarono perché un gruppo di persone restò a casa, impigrito e seduto sugli allori. Non questa volta, non (deve succedere) in questa elezione», ha proseguito.

