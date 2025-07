Emmanuel Macron ha finalmente rotto gli indugi: la Francia riconoscerà ufficialmente lo stato di Palestina a settembre. Un annuncio atteso da tempo, che non sorprende chi ha seguito da vicino le dichiarazioni del presidente francese negli ultimi mesi.

Si tratta, però, di un gesto che arriva già troppo tardi. La drammatica situazione umanitaria a Gaza impone scelte forti. Di fronte alle menzogne di Benjamin Netanyahu, anche sulle trattative per gli ostaggi israeliani, e al colpevole immobilismo degli Stati Uniti, l’Europa non può più restare in silenzio.

Le immagini atroci che arrivano da Gaza parlano chiaro. In gioco c’è l’idea stessa di un ordine mondiale basato sul diritto, la credibilità democratica di Israele e la possibilità di opporsi a un mondo dominato dalla legge del più forte. Fortunatamente, al livello internazionale, ci sono ancora organizzazioni che documentano e denunciano la violenza senza piegarsi alle pressioni dei governi.

Qualche giorno fa, un gruppo di 111 ong che include Amnesty international, Oxfam, Medici senza frontiere, la Caritas, ha diffuso un documento congiunto in cui si parla di «carestia di massa». La stessa Onu ha ripetutamente smentito la posizione dell’esercito israeliano che gli aiuti siano bloccati fuori da Gaza a causa delle lungaggini burocratiche delle Nazioni unite.

Le proteste in Israele

Dentro Israele, la parte democratica del paese continua a scendere in piazza, opponendosi alla deriva estremista del governo attuale. Mercoledì scorso, mentre la Knesset israeliana votava un vergognoso documento voluto dall’estrema destra per dichiarare l’annessione simbolica della Cisgiordania allo stato di Israele, nelle strade di Tel Aviv si riunivano manifestanti anti-Netanyahu che chiedevano la fine della guerra a Gaza e la liberazione degli ostaggi.

La scelta di Emmanuel Macron segnala una strategia chiara che in questo momento ha poche speranze di successo ma che è simbolicamente importante sul lungo termine: per riaffermare il primato del diritto internazionale, isolare la violenza dei coloni in Cisgiordania e rafforzare l’opposizione democratica israeliana anti-Netanyahu, il riconoscimento dello stato palestinese è diventato l’unica strada percorribile.

Hamas è un’organizzazione terroristica che impone con barbara violenza il proprio controllo su Gaza ma il presidente francese non si fida più del governo israeliano e guarda all’Autorità nazionale Palestinese – fragile ma ancora operativa in Cisgiordania – come unico soggetto politico in grado di legittimare la prospettiva di una soluzione a due stati. È indubbio che senza un processo di riconoscimento e statalizzazione di questa entità, ogni prospettiva di pace e stabilità nella regione resta impraticabile, soprattutto alla luce della catastrofica emergenza umanitaria a Gaza.

Con chi sta l’Italia

In questo scenario, resta da chiedersi: Giorgia Meloni da che parte sta? La reazione delle destre post-fasciste, come il Rassemblement national di Marine Le Pen, all’annuncio di Macron sul riconoscimento dello stato di Palestina rivela la volontà di rafforzare l’asse tra l’internazionale illiberale e le posizioni ultranazionaliste di Netanyahu.

Le Pen ha equiparato il riconoscimento di Macron di uno stato palestinese a quello di «uno stato terrorista». D’altra parte, l’atteggiamento della premier italiana sulla guerra a Gaza rimane profondamente ipocrita. In un esercizio di retorica vuota, Meloni continua a ripetere che qualsiasi attacco sui civili è ingiustificabile, che la situazione a Gaza è un dramma e che la soluzione rimane quella dei due stati di Israele e Palestina.

A queste parole, però, non segue alcun gesto concreto. Nessun impegno concreto come quello sbandierato sul conflitto ucraino e soprattutto nessun tentativo di convincere gli “amici” dell’amministrazione Trump a fare pressione su Netanyahu per fermare il massacro a Gaza.

Il tempo stringe, e la storia giudicherà i fatti. Di fronte a un’Europa che comincia a muoversi – con Spagna, Irlanda, Norvegia e ora anche la Francia – cosa aspetta Giorgia Meloni a compiere il passo del riconoscimento dello Stato palestinese?

