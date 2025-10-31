Basta ricatti da Trump, serve un nuovo Wto per il commercio globale

true false

Di fronte al costante attentato a tutti i pilastri dell’ordine economico mondiale da parte del tycoon, è urgente creare un nuovo organismo, parallelo all’Organizzazione mondiale del commercio, potenzialmente aperto a tutti i paesi che ne facciano richiesta. Solo così le principali economie possono riaffermare l’impegno alla cooperazione, alla stabilità e alla prosperità condivisa, mantenendo così vivo lo spirito del multilateralismo e aprendo la strada alle riforme

Da gennaio il mondo ha assistito attonito al fatto che l’amministrazione Trump abbia minato ogni pilastro dell’ordine economico che gli Stati Uniti hanno contribuito a costruire e che hanno orgogliosamente sostenuto per gran parte del secolo scorso. I principi dell’ordine economico del dopoguerra – la non discriminazione tra i partner commerciali, il trattamento equo delle imprese straniere nei tribunali nazionali e l’adesione allo Stato di diritto, come sancito dallo Statuto dell’Organizzazione