La Bbc, il Telegraph e Trump, la guerra civile del giornalismo anglosassone

Le dimissioni dei vertici della British Broadcasting Corporation dopo il caso del video montato ad arte sul presidente Usa sono la punta dell’iceberg. Da una parte la battaglia dell’inquilino della Casa Bianca contro i media tradizionali, dall’altra le tensioni interne al sistema d’informazione britannico. Il futuro del Telegraph è di nuovo incerto, ma ciò non fa desistere il quotidiano conservatore dal provare a picconare la credibilità della Bbc
C’era una volta il giornalismo anglosassone, quello che ha fatto scuola, che ha formato o ispirato generazioni di reporter e cronisti in tutto il mondo. Quello che informava in maniera neutra e puntuale, che scavava a fondo, che faceva tremare politici e potenti. Quel mito che tuttavia oggi sembra essere entrato in una profonda crisi di credibilità, oggetto di mire predatorie e minato da pressioni esterne e interne. Il caso Bbc di questi giorni è emblematico del momento in cui versa il sistema d