In un discorso alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento europeo, la presidente della Bce, Christine Lagarde ha detto di ritenere «incoraggianti» le ultime notizie sul vaccino, ma che «la recente ondata di nuovi contagi e la relativa, nuova imposizione di una serie di misure di contenimento stanno accentuando il già elevato livello di incertezza e rappresentano una seria sfida per l'euro area e l'economia globale». Secondo Lagarde «La sfida principale per i responsabili politici sarà colmare il vuoto fino a quando la vaccinazione non sarà ben avanzata e la ripresa potrà riprendere slancio. In questa situazione, è fondamentale che le politiche pubbliche traccino una chiara via da seguire e ispirino fiducia nei cittadini dell'Unione Europea. Buone politiche pubbliche sono ciò che ci permetterà di perseverare in questi tempi difficili e, per farlo, devono essere ambiziose ma realistiche».

La presidente ha poi insistito sulla necessità che il pacchetto Next Generation EU diventi operativo senza indugio dicendo che: «Le risorse aggiuntive del pacchetto possono facilitare politiche fiscali espansive, in particolare nei paesi dell'area dell'euro con spazio di bilancio limitato».

Lagarde ha poi concluso il suo intervento invitando nuovamente alla perseveranza citando il poet, Johann Wolfgang von Goethe: «Finora, la risposta europea alla crisi non solo è stata impressionante, ma è stata anche molto efficace. Entrando nella seconda fase della crisi, dobbiamo perseverare e continuare con lo stesso impegno per continuare a fornire risultati per i cittadini europei.Assicuriamoci che le politiche che stiamo definendo ci permettano di arrivarci. Come disse una volta Johann Wolfgang von Goethe: "Nel regno delle idee, tutto dipende dall'entusiasmo; nel mondo reale tutto si basa sulla perseveranza"».

