«Se un marziano scendesse da Marte». Ripenso spesso, in questi giorni di guerre e paure, all’incipit di un articolo che scrissi molto tempo fa per la Rivista Il Mulino, quando ne era direttore Edmondo Berselli. Il tema era tutt’altro: la relazione tra televisione e campagna elettorale permanente.

Mi pare, tuttavia, che quell’immagine fantascientifica descriva, oggi molto più che allora, lo sbigottimento universale per una realtà che è cambiata, e continua a cambiare, in direzioni sempre meno prevedibili, e segnate da una scansione rapidissima di svolte tragiche. Se, dunque, un marziano con la passione della geopolitica tornasse sulla Terra nel giugno 2025, dopo un assenza di vent’anni, cosa riconoscerebbe?

Globalizzazione e democrazia

La speranza nell’equazione tra la globalizzazione dei mercati e quella della democrazia sembra ormai affievolirsi. Il postulato del bilanciamento necessario tra sviluppo economico e progresso civile, cedere. L’impegno di molti per un ordine internazionale fondato sulle regole e sulla risoluzione diplomatica dei conflitti fa i conti con il ritorno di politiche di potenza ed aggressione che apparivano da tempo superate, o, per i più ottimisti, archiviate. La necessità di una de-escalation multipla, richiamata in forma di alto ammonimento morale, o enunciato sovranazionale di buon senso dà l’impressione, spesso, di essere una speranza tanto nobile nelle intenzioni quanto flebile nelle reali proiezioni. La categoria fondamentale del pragmatismo ha cambiato pelle, forma, e, soprattutto, tempi.

Perché quando il mondo cambia alla velocità della luce, ordine e disordine tendono a fondersi fino diventare indistinguibili, in un groviglio di novità e consuetudini, equilibri fragili e virate violente. Le alleanze cambiano, le certezze cadono, le turbolenze si moltiplicano. Perché non c’è tempo per la consapevolezza della storia, la riflessione attenta, la programmazione virtuosa. Tutto inizia e finisce troppo presto, l’obsolescenza spesso incontrollata di ogni pensiero e categoria, di ogni scoperta ed errore, domina tanto sulla realtà dell’uomo come individuo, quanto sulle aggregazioni logiche e strategiche che siamo abituati a chiamare massimi sistemi. E allora cosa resta? Cosa avanza? Cosa possiamo tentare di codificare, o almeno intuire, di questo eterno, forsennato, presente? Forse nulla. O quasi.

È tutto troppo incerto. Sarebbe un errore, perciò, trarre conclusioni sugli anni che ci aspettano. Affermare: dato che si è verificato A, si dovrà verificare B. Nemmeno rifugiarsi nell’uso del condizionale, o nascondersi dietro veli multipli di periodi ipotetici aiuta. Il sistema è diventato troppo complesso per fornire risposte univoche. La matematica e la filosofia ci insegnano che una risposta per essere corretta deve essere anche completa (e contemplare perciò, tutte le soluzioni possibili), così dobbiamo abituarci all’idea che l’apparato di regole a cui siamo abituati non esista più. O meglio, non esista più per come lo conoscevamo.

Il tempo della pace (ammesso che sia mai, davvero, esistito) è finito. La bolla in cui è cresciuta la mia generazione, e nella quale è nata quella di mio figlio, è scoppiata.

L’Ue e la tempesta

Al centro (di questo libro) ci siamo noi: l’Unione europea. Il più grande mercato unico al mondo, cuore della civiltà occidentale, culla della democrazia, dello stato di diritto, della rivoluzione industriale, del metodo scientifico. Di Kant, Galileo, Mozart, Proust, Eulero ed Erasmo. Insomma: il vecchio continente.

La tempesta è tutto il resto. Gli Stati Uniti da una parte, la Cina dall’altra: i centri del mondo due giganti che si contendono, per ora senza esito, lo scettro dell’egemonia politica globalizzata. E in questa lotta, per inerzia, errori, litigi e debolezze strutturali, l’Unione europea non solo non riesce a incidere, ma nemmeno, apparentemente, a partecipare. Anche se ne avrebbe tutta la forza. E soprattutto, tutto l’interesse. Ma la tempesta non finisce qui: India, Indonesia, Russia, Corea, Brasile, Nigeria e Sudafrica. E poi, ancora: Iran, Arabia Saudita, Egitto, Giappone e Australia. Il mondo sta cambiando. È già cambiato. Bisogna stare al passo. Fermarsi significa morire. O, per citare Mario Draghi, correre il rischio di non poter più decidere, in un domani non lontano, del nostro futuro.

L’Unione europea, pur nel rispetto dei suoi principi e valori fondamentali, non può più permettersi di sottrarsi alle logiche di potenza che governano il presente. Perché gli Stati Uniti (da molto prima della seconda presidenza Trump) guardano, e guarderanno sempre di più, all’estremo oriente. Perché quello è il nuovo futuro, o almeno, una sua componente fondamentale, probabilmente “maggioritaria”. Non si tratta di una considerazione dibattibile. È un dato di fatto: economico, demografico, politico.

Rischiamo, oggi, come europei, di non essere più al centro della Storia, ammesso che lo siamo mai, veramente, stati negli ultimi decenni. Ed è proprio quando si smette di essere al centro della Storia, che ci si ritrova al centro della tempesta. Che si diventa territorio di scontro e di conquista, che ci si trasforma in un mercato da spartire, in una sfera di influenza da dividere.

La questione ucraina

In questo panorama, la questione ucraina resta, forse, il topos più importante, almeno per il nostro continente, dello scacchiere internazionale (d’altra parte la lateralità, arrotondando per eccesso, dell’Unione sui conflitti mediorientali è tanto evidente quanto, strutturalmente, complicata da risolvere). Riuscirà dunque l’Unione europea a trovare, attraverso l’impegno consapevole e coraggioso dei suoi 27 stati membri, e al netto dei vincoli istituzionali dei trattati che la governano, uno spazio di co-decisione reale nella gestione di un passaggio così straordinariamente importante e delicato? Rischiamo davvero, noi, italiani ed europei (o viceversa) di non poter dire la nostra dopo aver prodotto una lunga, e virtuosa, politica di tutela della parte offesa, dopo aver passato tre anni a difendere uno stato sovrano aggredito ed enormemente più debole da tutti i punti di vista, da quello demografico a quello militare?

Ed in questa dimensione policritica, dentro questo quadro che assomiglia sempre più a una gabbia, cos'è, dove va, come evolverà l'Unione europea?

Tutte domande delle cento pistole, che si incrociano e si interrogano reciprocamente in questa libro. Una sola direttrice certa: Al centro della tempesta non cerca, mai, di dare risposte. Semplicemente, come detto, perché di risposte univoche non ve ne sono. Il tentativo – azzardato, certo – è quello di interrogarsi su alcuni temi fondamentali di questa delicata, fragilissima, fase storica, e di formulare, con passione e inquietudine, alcune domande utili a comprenderne le dinamiche.

Perché l’Unione europea è a un bivio (ce lo diciamo da almeno da cinque anni, d’altronde). E le ragioni per una risposta unitaria e riformatrice non sono mai state così convincenti.

United we stand, divided we fall, perciò. E ogni città o casa comune divisa contro sé stessa non potrà durare. La questione, come sottolineato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso pronunciato in occasione della Giornata della memoria 2025, è che le grandi sfide devono essere affrontate insieme. Perché si può vincere solo insieme.

«Avvertiamo, più in generale, il rischio concreto che torni in auge, nella società così come nei rapporti internazionali, il nefasto criterio espresso dalle parole “mors tua, vita mea”, sempre foriero di tragedie. Avremmo invece bisogno, tutti e in ogni parte del pianeta, di una nuova stagione all’insegna del dialogo, della collaborazione, della comprensione. Il destino di ogni persona e di ogni popolo, oggi, è talmente legato e interconnesso – basti pensare al cambiamento climatico, alla salute, alle migrazioni, all’economia al di fuori da regole nazionali o internazionali – da rendere necessarie misure planetarie per non perdere tutti, inesorabilmente».

Per non perdere tutti, inesorabilmente.

Donato Bendicenti è autore di Al centro della tempesta – L’Europa tra ordine mondiale e disordine globale (Rai Libri, 2025)

