L’ufficio federale della protezione della Costituzione (Bfv) di Berlino ha formalmente messo sotto sorveglianza il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), accusato di aver attuato tentativi per mettere in pericolo la costituzione democratica tedesca. Dopo essere diventato il primo partito dichiaratamente anti-immigrati, AfD diventa ora il primo partito a essere monitorato in questo modo dalla fine dell'era nazista nel 1945. L’osservazione da parte del Bfv durerà due anni, durante i quali verranno intercettate telefonate e conversazioni fra i membri, e finanziamenti del partiti.

«L'agenda è chiara. Prima siamo un caso da indagare, ora siamo un 'caso sospetto' e siamo sotto sorveglianza. A un certo punto ci sarà una richiesta di bandire il nostro partito», ha detto infuriato Alexander Gauland, il leader parlamentare degli estremisti.

L’Afd

Il partito si è imposto sulla scena del paese quattro anni fa, quando è riuscito a entrare nel Bundestag, il parlamento tedesco, come terzo partito, registrando il 12,6 per cento dei sostegni. La decisione di creare un partito di estrema destra trova spazio in Bundestag nel 2017: diversi elettori non presero bene la decisione della cancelliera Angela Merkel di accogliere oltre un milione di migranti. Tuttavia, sono stati diversi i partiti che in questi anni hanno preso le distanze dalle idee portate avanti da AfD, giudicati inneggianti alla violenza contro gli immigrati in un clima di odio diffuso dai suoi esponenti. Nell’ultimo anno, inoltre, si sono spesso espressi contrari alle strette messe in atto dalla Merkel per frenare la diffusione della pandemia da Covid-19. Proprio per questo, nei sondaggi si è registrato un calo dei sostenitori, che si fermano ora al 9 per cento.

Un altro caso

Sempre quattro anni fa, mentre l’AfD metteva piede nel Bundestag, si formava contemporaneamente un altro partito, quello Nazionale neonazista (Npd). Il governo tedesco non è riuscito ad arrestarne l’affermazione all’interno del paese poiché, prima che riuscisse a vincere alcuni seggi nelle assemblee statali la Corte costituzionale l’aveva giudicato troppo piccolo e debole per riuscire a mettere in pericolo la democrazia nonostante l’ideologia molto simile a quella di Adolf Hitler.

