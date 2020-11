Joe Biden ha parlato ai suoi sostenitori, nel suo stato, il Delaware, mercoledì mattina (orario italiano, la notte negli Stati Uniti): «Mantenete la fede perché vinceremo», ha detto. Ma per avere i risultati «potrebbe servire del tempo». «Io sono qui per dirvi che siamo sulla strada per vincere queste elezioni – ha detto –. Sapevamo che avremmo dovuto essere pazienti, perché non c’è mai stata tanta partecipazione al voto via posta. Dovremo attendere finché non sarà contata anche l’ultima scheda. Ma siamo positivi».

«La vittoria in Arizona è una svolta. Ci è stato assegnato il Minnesota e siamo in lotta in Georgia. Siamo positivi per il Wisconsin e il Michigan. E ci vorrà del tempo, ma vinceremo anche in Pennsylvania».

Dopo pochi minuti, Donald Trump ha replicato via twitter: «Siamo in vantaggio, ma stanno cercando di rubarci le elezioni». E ha anticipato che farà anche lui un discorso a breve.

