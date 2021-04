Il presidente americano Joe Biden ha tenuto il suo primo discorso durante una sessione congiunta del Congresso per sostenere la sua manovra finanziaria da 1,8 trilioni di dollari.

Come racconta il Washington Post, Biden ha fatto un appello per un piano economico ambizioso che fornisce una scuola materna universale, un college comunitario gratuito, un’estesa assistenza sanitaria e nuove agevolazioni fiscali per le famiglie in difficoltà.

Durante il suo discorso ha stabilito alcune priorità principali per il paese: immigrazione, controllo delle armi e riforma della polizia. «Biden ha ritratto un paese che sta rapidamente emergendo dalle profondità di una pandemia globale ed è sopravvissuto a eventi che, a suo parere, hanno messo alla prova la democrazia americana come mai accaduto prima» scrivono Matt Viser e Tyler Pager tra le righe del Washington Post.

Il presidente degli Stati Uniti parla a un Congresso blindato per evitare che si verifichino attacchi come quello del 6 gennaio scorso a Capitol Hill. Solo circa 200 persone sono state invitate, mentre di solito il discorso viene ascoltato da una folla di 1.600 persone.

«Ho fatto il giuramento – ho alzato la mano dalla nostra Bibbia di famiglia – e ho ereditato una nazione in crisi», ha detto Biden. «La peggiore pandemia in un secolo. La peggiore crisi economica dalla Grande Depressione. Il peggiore attacco alla nostra democrazia dai tempi della guerra civile». «Ora, dopo soli 100 giorni, posso riferire alla nazione: L’America è di nuovo in movimento», ha aggiunto. «Trasformando il pericolo in possibilità. La crisi in opportunità. La battuta d’arresto in forza» dice il presidente degli Stati Uniti accompagnato nello schermo dalla presidente della Camera dei rappresentati Nancy Pelosi e dalla vicepresidente Kamala Harris.

Un messaggio, quello di Biden, che dal Washington Post bollano a metà tra populismo e da ragazzo della porta accanto. «È passato molto tempo», ha detto per quanto riguarda l’equità salariale per le donne. «Voglio essere molto schietto», ha dichiarato riferendosi al cambiamento climatico.

Il presidente è tornato sul recente processo a carico di Derek Chauvin, l’ex poliziotto bianco considerato colpevole dalla giuria per aver ucciso l’afroamericano George Floyd durante il suo arresto. Ha chiesto ai legislatori di approvare la legislazione intitolata a Floyd entro la fine del mese prossimo, in occasione del primo anniversario della sua morte. «Abbiamo tutti visto il ginocchio dell'ingiustizia sul collo dell’America nera» ha detto. «Ora è la nostra opportunità di fare un vero progresso».

Il discorso è arrivato in un momento cruciale della presidenza Biden: alla vigilia del suo centesimo giorno in carica e durante l’annuncio di riforme importanti per fronteggiare la pandemia.

«La questione se la nostra democrazia durerà a lungo è sia antica che urgente – vecchia come la nostra Repubblica, ancora oggi vitale» ha detto il presidente democratico, che ha anche rivolto sostegno alla comunità Lgbtq: «A tutti i transgender americani che stanno guardando a casa - specialmente i giovani che sono così coraggiosi - voglio che sappiate che il vostro presidente vi guarda le spalle».

La nuova proposta da 1,8 trilioni di Biden si affianca a quella già approvata lo scorso mese da 2.3 trilioni di dollari che punta a rilanciare l’economia interna con grossi investimenti sulle infrastrutture e l’apertura di nuovi cantieri. Parte della spesa, sarà finanziata con l’aumento dell’aliquota fiscale per le società dal 21 al 28 per cento.

La risposta

I Repubblicani hanno scelto il senatore Tim Scott per rispondere al discorso di Biden. Scott ha cercato di lodare i successi dell’amministrazione guidata da Donald Trump azzerando i meriti di Biden per i progressi nella lotta contro il Covid-19. «Il nostro futuro migliore non verrà dagli schemi di Washington o dai sogni socialisti», ha detto. «Verrà da voi, il popolo americano».

