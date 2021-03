L’annuncio del presidente del consiglio Ue, Charles Michel, su Twitter: «È ora di ricostruire la nostra alleanza transatlantica». Gli Stati Uniti hanno gli occhi puntati sui rapporti tra Unione europea e Russia. Martedì il segretario di stato Blinken ha ricordato che il gasdotto Nord Stream 2 per portare altro metano russo in Germania per gli Usa non è una buona idea