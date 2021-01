La Casa bianca ha annunciato che oggi il presidene Joe Biden firmerà due ordini esecutivi che rafforzeranno l’Obamacare e revocheranno le restrizioni sull’accesso all’aborto introdotte da Donald Trump.

Nello specifico i termini per poter chiedere la copertura sanitaria dell’Obamacare saranno riaperti dal 15 febbraio al 15 maggio. Ci saranno anche misure più agevolate per accedere al Medicaid, il servizio sanitario per le persone più indigenti. L’ordine esecutivo punta a garantire una copertura sanitaria più ampia possibile alle classi basse della società che sono state particolarmente colpite dalla pandemia.

Inoltre, Joe Biden firmerà un memorandum presidenziale per proteggere e allargare l'accesso alla salute riproduttiva, revocando - come hanno fatto tutti i presidenti democratici - la cosiddetta Mexico City Policy, che vieta la distribuzione di fondi federali alle ong internazionali che sono in favore dell'aborto.

Nella prima settimana di presidenza, Joe Biden ha firmato decine di ordini esecutivi volti a rimuovere e sostituire le misure introdotte dal suo predecessore Donald Trump. Ha riallacciato i rapporti internazionali con la Russia e con gli altri stati aderendo sia all’accordo di Parigi sul clima e sia all’Oms e al suo programma di equa distribuzione dei vaccini Curavac.

Sempre oggi in tema di politica estera gli Stati Uniti hanno chiesto all’Onu il ritiro immediato delle truppe russe e turche dalla Libia.

© Riproduzione riservata