Con un occhio rivolto alla Cina e alla Corea del Nord, il presidente americano Joe Biden ha riavvicinato il Giappone e la Corea del Sud, entrambi storici alleati di Washington ma poco in sintonia tra di loro. Come? Il presidente Biden, a lungo a capo della Commissione esteri del Senato, ospiterà a Camp David i leader delle due democrazie asiatiche, mentre le conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia li spinge a ricucire rapidamente le relazioni deteriorate da anni di tensioni e incomprensioni reciproche.

Infatti gli Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone annunceranno oggi uno accordo a tre che aiuterà Washington e i suoi alleati in Asia a rafforzare la deterrenza contro l’imprevedibile Corea del Nord e la Cina di Xi Jinping in sempre maggior affanno economico, entrambe alleate di ferro di Mosca alle prese con l’ipotesi di possibili controlli valutari russi dopo il calo del rublo. L'intesa di Camp David prevede anche esercitazioni militari annuali congiunte tra gli eserciti dei tre paesi. L'annuncio è atteso per oggi da Camp David, dove il presidente Biden riceverà il premier giapponese Fumio Kishida e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol.

L'incontro è una vittoria per la Casa Bianca, che da anni è in pressing su Tokyo e Seul per superare l’annosa disputa fra i due paesi che risale ai tempi della seconda Guerra mondiale. Il presidente coreano Yoon, un conservatore, ha fatto del miglioramento delle relazioni con Tokyo un obiettivo prioritario della politica estera dopo che le relazioni si sono inasprite sotto il suo predecessore tra litigi legali sui coreani costretti a lavorare nelle unità produttive del Giappone in tempo di guerra, controversie commerciali e tensioni di lunga data su un'isola contesa. I legami tra la Corea del Sud e il Giappone sono stati a lungo tesi da controversie risalenti all'occupazione giapponese della penisola coreana nel 1910-1945. Il vertice stabilirà una «nuova pietra miliare» nella cooperazione trilaterale, ha detto martedì Yoon. Sembra di assistere alla risposta diplomatica di Washington nel Pacifico alla storica intesa raggiunta, pochi mesi or sono, nel Golfo Persico tra l’Iran degli ayatollah sciiti e l’Arabia saudita sunnita con la mediazione di Pechino interessata al petrolio di entrambi.

Il presidente americano Biden ha scelto la rustica rappresentanza situata sulle colline del Maryland per il primo vertice Usa-Giappone-Corea del Sud perché Camp David è stato spesso usato per simboleggiare un'amicizia ritrovata o conquistata a fatica, come nel caso della pace siglata tra Egitto e Israele nel 1978 sotto gli auspici del presidente democratico Jimmy Carter, ha detto un alto funzionario dell'amministrazione americana.

Le reazioni d el nord

La Corea del Nord ovviamente ha criticato l'accordo per una maggiore cooperazione militare tra le tre nazioni come parte di un pericoloso preludio alla creazione di una "versione asiatica della Nato". La Corea del Nord potrebbe anche tentare un altro lancio di un satellite spia alla fine di agosto o all'inizio di settembre dopo aver fallito nel portare nello spazio la prima piattaforma di questo tipo del paese a maggio, ha detto ai giornalisti Yoo Sang-bum, un membro del parlamento sudcoreano, dopo aver incontrato il capo del National Servizio di intelligence.

Più nel dettaglio la Corea del Nord starebbe preparando diverse risposte militari, tra cui il lancio di un missile balistico intercontinentale (Icbm), in occasione del summit trilaterale o delle imminenti maxi esercitazioni militari congiunte di Washington e Seul. «A Pyongyang sono state rilevate attività di veicoli a supporto dei lanci di missili balistici intercontinentali. Stiamo identificando segnali di preparazione per un lancio di vettori Icbm, come i frequenti movimenti di propellenti fuori dalle fabbriche di combustibili liquidi», ha affermato il deputato Yoo, per il quale il Nord dovrebbe condurre un'esercitazione congiunta delle sue forze armate, compreso il test di lancio di un missile che può essere equipaggiato con un'arma nucleare tattica, dati i movimenti "insolitamente attivi" di veicoli intorno a un impianto di combustibile solido.

Pyongyang potrebbe anche effettuare, come dicevamo, un altro lancio di un satellite spia in vista dei 75 anni della istituzione dello Stato (il 9 settembre), se riuscirà a correggere le anomalie riscontrate nel suo precedente test fallito.

Accordi tra Kim e Russia

È utile ricordare in questo quadro in movimento che il leader nordcoreano Kim Jong-un e il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, nel faccia a faccia avvenuto a luglio a Pyongyang, avevano raggiunto "un ampio quadro" di accordi sulla cooperazione militare. La fonte è sempre il deputato Yoo Sang-bum, che ha parlato dopo l'audizione parlamentare a porte chiuse dell'intelligence. La Russia avrebbe richiesto la vendita di proiettili e missili (per usarli in Ucraina) e di condurre un'esercitazione militare congiunta, mentre Pyongyang vorrebbe il noleggio di armi prodotte in Occidente e l'assistenza tecnica. «Ci aspettiamo che la cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord possa accelerare», ha ammesso il parlamentare. Un segnale evidente che la tensione nell’area del Pacifico potrebbe ancora salire.



© Riproduzione riservata