Negli ultimi anni sono morti centinaia di migliaia di capi di bestiame, anche quest’anno la previsione è pesante. Il presidente umorale sta strigliando i suoi per capire problemi e malattie. Ma il settore dell’allevamento e agricolo sta sprofondando
Una strage, centinaia di migliaia di bovini che muoiono: 124.200 capi nel 2023, 147.900 capi nel 2024. E viste le dimensioni dell’allarme pubblico, compreso l’attivismo del presidente bielorusso, c’è da sospettare che quest’anno vada peggio, che la dimensione reale del problema sia ancora più seria. Così, mentre veterinari distrettuali e medici agricoli cercano di nascondere al potere numeri e malattie, il governo prova a correre ai ripari, con Aleksander Lukashenko in prima linea a sferzare pub