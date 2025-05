«Ima li Bosne i Hercegovina?». Esiste una Bosnia? La scritta su un muro sbiadito compare appena dopo Travnik, cittadina dalla forte impronta ottomana, in passato fu residenza del Visir e ospita tuttora la più antica scuola coranica d’Europa, prima che la strada si inerpichi verso i selvaggi altopiani montani di Vlašić.

Dopo infiniti chilometri di tornanti, all’altezza della zona di Skender Vakuf, dove nell’agosto del 1992 252 bosgnacchi furono fatti scendere da un autobus e trucidati in ginocchio davanti a un dirupo, qualcuno preferì lanciarsi nel vuoto per abbreviare l’agonia, sventolano due bandiere della Republika Srpska.

Segregazioni

Se non si conoscesse un poco la storia di questo balcanico fazzoletto geografico si potrebbe immaginare di stare entrando in un altro Stato. La realtà non è molto differente. È uno dei numerosi invisibili confini messi nero su bianco dagli accordi di Dayton, che trent’anni fa sancirono attraverso un’ingegnosa architettura istituzionale la creazione di due entità interne allo Stato di Bosnia Erzegovina: la Federazione di Bosnia-Erzegovina e la repubblica serba di Bosnia.

Accordi che furono determinanti nel mettere fine alla parola guerra ma che basandosi sulla rappresentanza etnica non hanno mai portato a nessuna forma di riconciliazione. Al contrario, hanno consentito alle élite nazionaliste di diventare indispensabili, favorendo la segregazione. Per dirla con le parole di Zlatko Dizdarević, scrittore e diplomatico bosniaco, «con la concezione daytoniana si è distrutta in Bosnia, in modo pianificato e mirato, la società civile, nel nome dei dogmi etnici e nazionalistici».

Tensione politica

Da qualche mese la tensione politica in Bosnia è tornata sopra il livello di guardia, al punto che ad aprile il memoriale di Srebrenica è stato chiuso per qualche giorno in via precauzionale e la Ue ha contestualmente aumentato la presenza di truppe Eufor sul territorio di circa 400 unità. Artefice principe di questo surriscaldamento è il padre padrone della Repubblica Srpska, Mirolad Dodìk, che ha spinto un po’ troppo sull’acceleratore del separatismo, promuovendo leggi che impediscono alla polizia e alla magistratura dello Stato di operare sul territorio della Repubblica Srpska, fino a meritarsi un mandato di arresto (un anno di reclusione e a sei anni di interdizione dai pubblici uffici) dalla giustizia federale bosniaca per attentato all’ordine costituzionale.

Moderna Mata Hari

«Molti nazionalisti non si sentono a casa qui a Banja Luka, capitale della Repubblica Srpska, e sono convinti che la Bosnia non sia la loro terra, ma questo accade per via della incessante propaganda secessionista di Dodìk, che utilizza l’arma dell’indipendenza come forma di ricatto, contro la comunità internazionale e contro gli attori politici locali», mi spiega Tanja Topic, analista politica alla fondazione Friedrich Albert. Il governo locale l’ha pubblicamente additata come una spia al soldo dei tedeschi. Una specie di Mata Hari in salsa moderna. Ma da queste parti basta poco per essere etichettato come agente straniero.

Un primo tentativo di arresto nei confronti di Dodìk, per la verità molto soft, è avvenuto a metà aprile, ma gli agenti federali della Sipa si sono trovati davanti un nutrito contingente di polizia della Republika Srpska, su di giri e armato di fucili, e hanno preferito soprassedere, dimostrando però quando quella architettura istituzionale lasciata in eredità da Dayton sia fragilissima e pronta a esplodere in mille pezzi al primo passo falso.

E pensare che un tempo il “piccolo Putin”, come è stato ribattezzato, era considerato da Angela Merkel e dall’ex segretaria di Stato Usa Madeleine Albright il volto della speranza, l’uomo nuovo non coinvolto nella guerra su cui puntare per riportare nel paese la coesione sociale. Poi, intorno al 2015, la virata nazionalista, sempre ammiccando al mito oramai sbiaditissimo della grande Serbia. Al momento, fortunatamente, più farsa che tragedia.

Non si scherza con la storia

Gli anni Novanta sono lontani, quando Milosevic aizzava il “popolo celeste” riesumando la figura del principe Lazar, eroe nazionale ucciso dagli ottomani nella battaglia di Kosovo Pole. Ma a queste latitudini è meglio non scherzare troppo con la storia. Anche lo psichiatra Karadžić voleva solo fare il poeta e far colpo sull’elegante borghesia di Sarajevo, dimostrando che non era solo un imberbe pastore montenegrino. E sappiamo come è andata a finire.

Il nemico pubblico numero uno di Dodìk è Christian Schmidt, l’alto rappresentante che dal 2021 vigilia sul rispetto degli accordi di Dayton e che il leader dei serbi di Bosnia considera alla stregua di un usurpatore che in nome dei “poteri di Bonn” minerebbe con i suoi abusi di poteri l’equilibrio tra tre popoli e due entità. Schmidt mi riceve nel suo ufficio di Sarajevo, appena prima di volare a New York per un incontro sul tema alle Nazioni Unite. «Sono molto convinto, non credo ci sarà un’altra guerra», sono le prime parole che pronuncia, come a scacciare un incubo che silenziosamente torna a fare capolino.

«Ma è innegabile che le tensioni stiano aumentando e che molti non si sentano al sicuro. Solo qualche giorno fa una persona si è alzata in piedi e ha iniziato a urlare e a chiedermi: ‘Cosa sta succedendo? Ci sarà una guerra?”. In un paese dove sembrano esserci più cimiteri che centri storici questa parola va usata con la dovuta parsimonia. La crisi politica è evidente, inutile negarlo. Credo che la direzione in cui sta andando Dodìk sia pericolosa perché sta mettendo in discussione la complicata struttura territoriale della Bosnia Erzegovina», aggiunge Schmidt. «Come diceva l’ex presidente sloveno Borut Pahor, in queste zone qualsiasi cambiamento non sarà mai pacifico. Voglio essere chiaro: in Bosnia non puoi spostarti neanche di cinquanta chilometri senza incontrare persone di etnie e religioni differenti. Qui l’idea di ridisegnare i confini non funzionerebbe mai».

Governi paralleli

Il problema è che al momento nessuno è in grado di comprendere appieno fino a dove Dodìk si voglia o si possa spingere, se abbia una reale strategia, pianificata d’intesa con i paesi amici, la Russia, la Serbia e l’Ungheria del suo nuovo amico Orban, o se stia solo cercando di sopravvivere. A Banja Luka lo sopportano ma non lo amano, e nessuno si straccerebbe le vesti in caso di un arresto o un avvicendamento politico. «Non credo si tratti di separatismo classico o di rilanciare il progetto della Grande Serbia in modo convenzionale, direi piuttosto che c’è un tentativo di costruire un sistema di governance parallelo a quello esistente o ufficiale all'interno dello Stato», spiega Jasmin Hasanović, professore di scienze politiche all’Università di Sarajevo.

Sintetizzando, istituzionalizzare un’autonomia de facto attraverso una lenta erosione dello Stato. «È una forma di nazionalismo postmoderno, non incentrato solo sul territorio ma volto a unire le persone oltre i confini, indebolendo al contempo il paese sovrano dall’interno». Esiste ancora una Bosnia?

