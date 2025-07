Il tycoon promette tariffe aggiuntive del 10 per cento a chi «si allinea» a politiche contrarie agli interessi americani. Di tutta risposta al summit di Rio il sud globale prende misure contro contro il protezionismo e per l’aumento degli scambi in valute locali alternative alla valuta Usa

I Brics sono “anti-americani” e per questo si meritano dazi aggiuntivi del 10 per cento sulle loro merci importate negli Stati Uniti. Così Donald Trump, subito dopo che, al diciassettesimo vertice annuale del gruppo, che si è chiuso a Rio de Janeiro, la Cina aveva fatto appello all’unità degli emergenti contro il protezionismo.

Mentre si avvia a scadere mercoledì 9 luglio il periodo di 90 giorni di sospensione dei superdazi concesso da “Tariff Man” per avviare trattative bilaterali, lo stesso presidente Usa ha avvertito attraverso il suo social media Truth che «a qualsiasi paese che si allinei alle politiche anti-americane dei Brics verrà applicata una tariffa aggiuntiva del 10 per cento. Non ci saranno eccezioni».

Trump evidentemente non ha compreso la magnitudo della spinta verso il multipolarismo che - malgrado i limiti derivanti dalle strategie di stati geograficamente e politicamente lontani - arriva da 20 nazioni (agli undici membri vanno aggiunti altrettanti “partner”, in attesa di entrare) che complessivamente rappresentano il 56 per cento della popolazione, il 44 per cento del prodotto interno lordo, e ben oltre il 40 per cento dell’export mondiale di greggio. E il cui obiettivo, riassunto nel titolo del summit appena concluso, è “Rafforzare la cooperazione del Sud globale per una governance più inclusiva e sostenibile”. A tal fine i Brics hanno istituito finora 180 meccanismi di cooperazione tra i membri del “blocco”.

A novembre Trump aveva già minacciato dazi del 100 per cento contro i Brics se avessero in qualsiasi modo indebolito il dollaro.

Accantonata per ora l’idea di una valuta digitale comune, il primo ministro malese, Anwar Ibrahim, sabato ha annunciato così la mossa di Kuala Lumpur, appena accolta tra i “partner” dei Brics: «Certo, non stiamo parlando di de-dollarizzazione, perché la strada è ancora lunga, ma almeno ci proviamo: la Malesia con l’Indonesia, la Malesia con la Thailandia e insieme alla Cina utilizzeranno le valute locali (negli scambi invece del dollaro, ndr). Anche partire dal 10 o 20 per cento fa la differenza».

Alla fine, la dichiarazione congiunta dopo la due giorni di incontri (6-7 luglio) è un manifesto anti-protezionista, alla faccia di chi si ostina a sostenere che questi paesi non hanno nulla in comune. «La proliferazione di azioni restrittive del commercio minaccia di ridurre ulteriormente gli scambi globali, interrompere le catene di approvvigionamento globali e introdurre incertezza nelle attività economiche e commerciali internazionali, esacerbando potenzialmente le disparità economiche esistenti e influenzando le prospettive di sviluppo economico globale» si legge nel comunicato di Rio.

Piccolo giallo sull’assenza di Xi Jinping (al suo posto c’era il premier Li Qiang, responsabile per l’economia), la prima del leader cinese da un summit annuale dei Brics. Durante la recente visita di stato in Cina, la moglie di Lula, Rosângela Lula da Silva, ha criticato l’influenza negativa TikTok sui giovani e ciò avrebbe offeso la consorte di Xi, Peng Liyuan, convincendo Xi a disertare il summit. C’è chi invece sostiene che il forfait sarebbe una prova della mancanza di unità dei Brics, a cui il segretario generale del partito comunista cinese attribuirebbe minore importanza rispetto al passato. Sta di fatto che i rapporti tra Pechino e Brasilia non sono mai stati così stretti e che i Brics e la loro New Development Bank continuano a rimanere al centro della strategia di Xi (e di Vladimir Putin) di promozione di un mondo “multipolare”.

E il premier Li, mentre in Cina manager e lavoratori occidentali vengono rapidamente soppiantati da quelli del cosiddetto “Sud globale”, ha annunciato borse di studio per i settori dell’industria e delle telecomunicazioni nonché un centro di ricerca Cina-Brics sulle “nuove forze produttive di qualità”. Pechino non soltanto mira a guidare l’opposizione dei Brics ai dazi, ma anche ad accompagnarne l’industrializzazione, grazie alle sue aziende di Stato.

