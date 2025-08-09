È il leggendario e finora intoccabile tempio della boxe argentina, ma pure teatro dei momenti più iconici della cultura nac-pop del paese, dalla camera ardente di Gardel al primo sguardo tra Evita e Juan Domingo Perón. Qui si è tenuta la prima ordinazione sacerdotale diretta dal futuro papa Francesco e fino al suo ultimo giorno di vita si è detto che avesse lui l’ultima parola sul Madison Square Garden argentino. Adesso che progettano di stravolgerlo, che ne sarà?

Lontana dalle inquietudini green e dai lamenti ecosostenibili del Vecchio Mondo, la Buenos Aires di oggi ci insegna che, per risolvere il perenne conflitto tra preservare e rinnovare, basta saper evitare le nostalgie, lasciando alle forze del cielo e del darwinismo urbano l’irrevocabile compito di ripulire le strade non solo dagli indigenti – ci mancherebbe – ma anche e soprattutto dalle macerie del passato. In pratica, buttare giù tutto quello che non serve più, o meglio, tutto ciò che oggi vale meno di quello che ci si potrà costruire sopra domani.

Perché la modernità, in questa metropoli del fare e disfare, è una sinfonia di martelli pneumatici e betoniere che non conosce domeniche né giorni di festa, diretta da manovali paraguagi a cottimo che parlano guaraní tra di loro e castigliano col padrone, mentre le assemblee di quartiere composte dai vecchi perdigiorno che in Italia chiamate umarells – ai quali date persino una pensione – si lagnano ogni volta che una vetusta mansione in stile Art Nouveau scompare tra maree di calcinacci e cascate di calcestruzzo. Per fortuna, degli oltre 140.000 edifici costruiti prima del 1941 oggi presenti in città, solo 18.000 sono considerati di valore storico, e appena 3000 vantano una specifica protezione legale.

Nacional y Popular

In principio fu l’asfalto a ricoprire il pavé della ex Parigi del Sudamerica, poi venne l’ora di sfoltire i cinema e i teatri che ne intasavano il centro, infine arrivò il capolavoro anni ’90 di Puerto Madero, quando dal fango del cosiddetto Bajo, le terre molli rubate al Rio de la Plata un tempo zona di marinai e bordelli, spuntarono torri di vetro in stile Manhattan e persino un ponte di Santiago Calatrava, curiosamente inaugurato il 20 dicembre 2001, mentre la vicina Wall Street portegna viveva il peggior crollo della sua storia.

È qui, all’incrocio tra Avenida Corrientes e la calle Bouchard, dove i docks in mattone rosso del porto adesso ospitano chef stellati, che troviamo il leggendario e finora intoccabile Luna Park, tempio della boxe nazionale e teatro dei momenti più iconici della cultura nac-pop argentina: la moltitudinaria camera ardente di Carlos Gardel nel 1936, il cinematografico eppure reale raduno nazista del 1938 per celebrare l’Anschluss austriaco, il primo fatale sguardo tra Evita e Juan Domingo Perón nell’estate del 1944, la “morte” del tango tradizionale, nel novembre del 1969, con il debutto della scandalosa Balada por un loco di Astor Piazzolla, la fuga di un orso giocoliere del Circo di Mosca, ritrovato a passeggio, rigorosamente su due zampe, nell’inverno del 1970.

E poi, la prima convention post dittatura della Gioventù Peronista, nel 1984, con gli interventi del caudillo di La Rioja Carlos Menem e l’ex montonera Patricia Bullrich, oggi però Ministra della sicurezza di Javier Milei, che proprio al Luna Park metterà in scena uno dei suoi primi show da presidente pseudo libertario; i sold out di Raffaella Carrà, Frank Sinatra e Pavarotti, le visite di Papa Giovanni Paolo II, il faraonico matrimonio tra Claudia Villafañe e Diego Armando Maradona nel 1989, l’ultimo mondiale di basket della Jugoslavia di Vlade Divac e Drazen Petrovic nel 1990 e la prima ordinazione sacerdotale diretta dall’arcivescovo Jorge Mario Bergoglio. Fino al suo ultimo giorno di vita si è detto che avesse ancora l’ultima parola sul futuro del Madison Square Garden argentino. E allora adesso?

Dichiarato monumento storico nel 2007, dal 2013 il Luna Park appartiene infatti all’Arcidiocesi di Buenos Aires e alla Congregazione Salesiana Don Bosco, che lo scorso gennaio ne hanno ceduto la gestione all’agenzia DF Entertainment per i prossimi 40 anni, all’interessante prezzo di un milione di dollari l’anno.

Cifra che potrebbe aver accelerato l’approvazione, avvenuta nella pace delle vacanze estive, dell’ultimo progetto di “rivalorizzazione” dell’impianto: duplicazione degli attuali 8500 posti a sedere, bar, ristoranti, parcheggi sotterranei e inevitabile stravolgimento della struttura modernista immaginata nei primi anni ’30 dall’architetto ungherese Jorge Kálnay, che con il fratello Andrés firmerà le principali perle art decò di Buenos Aires, dal Gran Cinema Florida al Cineteatro Broadway di Avenida Corrientes, fino allo storico edificio del Diario Critica in Avenida de Mayo.

Redazione dove ben presto approda anche il tormentato scrittore Roberto Arlt, al quale dobbiamo, forse, il primo ufficiale incontro tra boxe e letteratura argentina, contenuto nel romanzo I Lanciafiamme, del 1931: «Creeremo la nostra letteratura, non conversando continuamente di letteratura, ma scrivendo in orgogliosa solitudine libri che racchiudono la violenza di un cross alla mandibola».

La noble arte

Perché a quell’epoca, di fatto, il pugilato è già un’attrazione popolare alla pari di fútbol, cavalli e automobilismo. La sua diffusione comincia nel 1923, con la febbre che accompagna il “match del secolo” tra Jack Dempsey, il “Demolitore di Manassa” (Colorado), e Luis Angel Firpo, il “Toro selvaggio delle Pampas”, prima trasmissione radiofonica sportiva nella storia argentina.

«Il giorno della nascita della radio e della morte della boxe» secondo Julio Cortázar, che nel testo La nobile arte ricorda come Buenos Aires, quel 14 di settembre, sia passata dall’isteria patriottica a una «umiliata malinconia quasi coloniale» nel giro di appena un round e mezzo: tanto era bastato perché Firpo venisse sconfitto per nocaut, pur avendo fatto volare Dempsey giù dal ring per quasi 20 secondi, un tempo misteriosamente non contato dall’arbitro Jack Gallagher, morto suicida anni dopo in una pensione di Brooklyn.

Un’immagine mitica, quella di Dempsey che oltrepassa le corde e fracassa sulla macchina da scrivere di Jack Lawrence, cronista del NY Tribune, che oltre a ispirare una famosa tela di George Bellows e un dialogo tra Rocky Balboa e il vecchio coach Mickey Goldmill, servirà pure a Richard Nixon, a fine anni ’60, per riassumere il noto vizio argentino di credere a favole e utopie: «Laggiù credono ancora che abbia vinto Firpo».

Tutti i torti, Nixon, non ce li aveva. Chi approfitta della febbre Firpo-Dempsey, laggiù sul Rio de la Plata, sono gli astuti promoter Ismael Pace e José Pepe Lectoure. I quali, in epoca di poche radio, vendendo biglietti da 30 centesimi a chi avesse voluto seguire la diretta dal Polo Grounds di New York, riempiono di spettatori/ascoltatori la pista per numeri di circo, tango e pugni che hanno da poco aperto su Avenida Corrientes 1066, dove oggi troviamo l’Obelisco.

Luna Park, l’hanno chiamata, come la sorianesca compagnia di pugili e lottatori con cui Domingo Pace, il padre di Ismael, deambulava lungo la costa atlantica in estate per poi riparare nei teatri e negli stadi della capitale in inverno. Passata la crisi del ’29, Pace e Lectoure comprano dalla Buenos Aires and Pacific Railway il lotto di terra malferma dove sorgerà il Luna Park che oggi conosciamo: i soldi arrivano soprattutto dagli incassi sui combattimenti del loro miglior pupillo, Justo Antonio Suarez, l’erede di Luis Angel Firpo, a cui Cortázar dedica il racconto Torito. Il monologo di un ex pugile malato di tubercolosi, che si appresta a morire nella stessa miseria in cui è venuto al mondo.

Pugni e funerali

Quindicesimo di venticinque fratelli, Justo Suarez cresce a Mataderos, il sobborgo dei mattatoi. Dove, tra un allenamento e l’altro, per alleviare debolezza e dolori di ossa, spesso lo vedono bere una tazza di sangue bovino, caldo e denso, “spillato” dal collo dei manzi appena sgozzati. Nel giorno del suo funerale, il corteo che accompagna la bara, a sorpresa, tira dritto fino al Luna Park, dove Pepe Lectoure non può far altro che improvvisare una veglia funebre tutto sommato dovuta.

Oggi Torito riposa ancora su Avenida Corrientes, ma al Cimitero della Chacarita, insieme a buona parte delle icone popolari argentine, dai tangueros come Osvaldo Pugliese, Anibal Troilo e Carlos Gardel, a piume come Osvaldo Soriano, dal Generale Perón, che del Luna Park fece un termometro del favore popolare – e alla cui salma imbalsamata qualcuno segò le mani una notte di fine anni ‘80 – a Oscar Natalio Bonavena detto Ringo.

Lo spaccone di Parque Patricios che il 4 settembre 1965, con 25.236 biglietti venduti, regalava al palazzo del Luna il record assoluto di presenze e incasso. A 22 anni, il titolo nazionale dei pesi massimi, vinto quella notte contro Goyo Peralta, lo proiettava verso Europa e Stati Uniti: nel dicembre del 1970, al Madison di New York, resisterà per 15 round a un imbestialito Muhammad Alí, che Ringo aveva ben pensato di provocare durante la pesa, chiamandolo “Clay” e dandogli del chicken per non essere andato in Vietnam. Lui, che all’estero ci andava con una maglia che diceva The Malvinas belong to Argentina.

«Son tutti amici fuori dal ring, ma quando suona la campana ti tolgono anche lo sgabello, e rimani solo» era solito dire Bonavena, ammazzato fuori da un night club di Reno, in Nevada, nel 1976. La sua camera ardente, al Luna Park, stavolta è organizzata dal nipote di Pepe Lectoure, Juan Carlos detto Tito, ricordato come uno tra i più grandi matchmaker della storia del pugilato insieme a Bob Ernum, Don King e Rodolfo Sabbatini.

L’uomo che per trent’anni, in quella palestra del Bajo, sgrezzerà i migliori jab argentini per poi lanciarli verso il titolo mondiale: dal peso mosca di sangue lucano Horacio Accavallo al welter Nicolino Locche detto “L’intoccabile”, dal “Leopardo di Morón” Victor Galindez al supergallo Sergio Victor Palma, dal “martello” Juan Domingo Roldán al devastante e tragico Carlos Monzón, detto escopeta. Che al Luna Park non perderà mai un incontro.

