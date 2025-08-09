È il leggendario e finora intoccabile tempio della boxe argentina, ma pure teatro dei momenti più iconici della cultura nac-pop del paese, dalla camera ardente di Gardel al primo sguardo tra Evita e Juan Domingo Perón. Qui si è tenuta la prima ordinazione sacerdotale diretta dal futuro papa Francesco e fino al suo ultimo giorno di vita si è detto che avesse lui l’ultima parola sul Madison Square Garden argentino. Adesso che progettano di stravolgerlo, che ne sarà?
La mistica del Luna Park di Baires, il ring caro a Bergoglio e Monzón
09 agosto 2025 • 16:00
