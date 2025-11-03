Tecnologie critiche

Chip e Ia, corsa all’autosufficienza: così l’embargo Usa ha aiutato Pechino

Chen Tianshi, il Ceo di Cambricon
Chen Tianshi, il Ceo di Cambricon
Michelangelo Cocco
03 novembre 2025 • 07:00

Gli Stati Uniti hanno posto controlli sempre più stringenti sui semiconduttori avanzati. La storia di Cambricon dimostra che la Cina è riuscita a trasformare le restrizioni in un modo per accelerare i propri obiettivi

La parabola di Cambricon Technologies inizia con due fratelli nati a Nanchang, capoluogo della provincia del Jiangxi: Chen Yunji, classe 1983, e Chen Tianshi, di due anni più piccolo. I Chen vengono ammessi giovanissimi alla prestigiosa “Junior Class” dell’Università di scienza e tecnologia della Cina (Ustc) di Hefei (nello Anhui), riservata ai talenti più brillanti. Dopo il dottorato presso l’Istituto di tecnologia del calcolo dell’Accademia cinese delle scienze, Yunji e Tianshi si dedicano a u

Per continuare a leggere questo articolo

Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.