È il più lungo al mondo, quasi 9mila chilometri, taglia in due comunità e addirittura luoghi di cultura. Questa frontiera però adesso, per volere di Donald Trump, sta diventando più rigida

Tra Stati Uniti e Canada corre il confine internazionale più lungo del mondo: oltre 8,800 chilometri, se si comprende anche l’Alaska. Spesso definito come soft border per via del carattere eccezionalmente pacifico del confine – soprattutto se rapportato alla sua lunghezza – la nomea di frontiera mite, permeabile e quasi simbolica rischia di appartenere presto al passato. A partire da questa primavera, infatti, gli Stati Uniti hanno lanciato un primo segnale per far capire che qualcosa stesse cambiando, un lento ma progressivo e determinante percorso verso un importante irrigidimento.

Alta tensione

Il Customs and Border Protection statunitense ha progettato un sistema di riconoscimento facciale per chi lascia il paese in auto. Le sperimentazioni sono già iniziate al valico di frontiera di Nogales-Mariposa, tra Arizona e Messico, e il test ha avuto un tasso di successo dell’81 per cento.

Questo risultato ha portato l’Ice – l’agenzia federale statunitense che si occupa di servizi di immigrazione e controlli doganali – ad annunciare un investimento di 30 milioni di dollari in collaborazione con la società di software Palantir per sviluppare uno strumento chiamato ImmigrationOS. Questo software promette una «visibilità quasi in tempo reale» sulle persone che si auto-espellono dagli Stati Uniti, permettendo di avviare una sorta di digitalizzazione centralizzata delle pratiche migratorie.

Il termine auto-espulsione può risultare paradossale ma molti residenti stranieri irregolari hanno già scelto volontariamente di lasciare il paese, spesso per evitare le peggiori conseguenze di un’espulsione forzata. Per “aiutarli” esiste anche Cbp Home, un’app che ha integrato da poco una funzione di rimpatrio dal paese su iniziativa personale.

Dal canto suo, a inizio giugno, il Canada ha varato lo Strong Borders Act, una legge che potenzia la sorveglianza elettronica – anche mediante l’utilizzo di droni – e prevede maggiori strumenti per contrastare traffici illeciti e ingressi irregolari. In questo contesto, la logica di maggior controllo e contenimento va a confermare le parole di Donald Trump che nei mesi passati ha proposto di ridisegnare il confine, rinegoziando gli accordi sull’acqua per i Grandi Laghi o addirittura minacciando di annettere il Canada come «51° stato».

Non si erano raggiunti simili livelli di tensione nemmeno durante la chiusura forzata imposta dalla pandemia o all’indomani degli attacchi dell’11 settembre.

Confini ambigui

Eppure, nonostante questa stretta, ci sono luoghi dove il confine rimane una presenza ambigua, quasi invisibile. Dove anche giusto una riga sul pavimento può cambiare tutto. Nello Stato del Vermont, nel villaggio di Derby Line, la biblioteca Haskell è divisa esattamente a metà tra Stati Uniti e Canada con una semplice linea nera di nastro adesivo. Sul pavimento della biblioteca è indicato dove termina il Québec e dove comincia il Vermont. In altre parole, i libri si trovano in Canada, ma l’ingresso principale è sul lato statunitense.

Per decenni, i cittadini canadesi sono potuti entrare liberamente seguendo un sentiero pedonale senza passare dalla dogana, a patto di uscire da dove erano entrati. Era un accordo tacito, informale, ma che ha sempre funzionato. Fino a marzo di quest’anno, quando le autorità statunitensi hanno deciso di revocare l’eccezione, imponendo che l’accesso avvenisse solo dopo regolare controllo doganale.

Una linea nera sul pavimento segna il confine tra Usa e Canada nella biblioteca Haskell Free Library (foto EPA)

La biblioteca ha lanciato una raccolta fondi che ha permesso di rendere agibile un secondo ingresso sul lato canadese, ma il messaggio di Trump è stato chiaro: neanche i luoghi condivisi tra due comunità unite da una porta aperta possono sfuggire alla logica del confine.

Non è l’unico caso curioso. Lungo la frontiera tra Usa e Canada ci sono numerose anomalie geografiche che costringono le autorità – e di conseguenza i cittadini – a un continuo gioco di compromessi. A Point Roberts, nello Stato di Washington, vive una piccola comunità statunitense tagliata fuori dal proprio Paese: si tratta infatti di un’exclave che si trova sotto la linea del 49° parallelo, il riferimento geografico adottato fin dal 1846 per delimitare una parte consistente della frontiera.

Essendo una città raggiungibile via terra soltanto passando per il Canada, per andare a scuola, al lavoro o in ospedale i residenti devono affrontare ogni volta due controlli doganali. Un primo valico per arrivare in Canada, il secondo per rientrare negli Stati Uniti continentali. Insomma, due paesi, quattro controlli al giorno.

Stessa sorte per Angle Inlet, in Minnesota: un piccolo centro abitato degli Stati Uniti che può essere raggiunto in auto solo attraversando la provincia canadese del Manitoba. E poi c’è l’incredibile caso di Windsor, in Ontario, nota per essere la città più meridionale del Canada. Un’anomalia quasi escheriana, che crea l’effetto surreale per cui, per giungere negli Stati Uniti – in particolare nella più vicina città di Detroit – sia necessario dirigersi verso nord invece che verso sud, come l’immaginario collettivo assocerebbe a qualsiasi attraversamento dal Canada agli Stati Uniti.

Windsor e Detroit sono legate dal ponte Ambassador e dal nuovo Gordie Howe International Bridge, in procinto di aprire proprio questa estate. Si tratta di un’infrastruttura da 5 miliardi di dollari pensata per facilitare commercio e traffico, in un momento in cui però il clima politico spinge in direzione opposta.

Il paradosso

In questa geografia fatta di eccezioni e ambiguità, è stato facile dimenticare che il confine tra Stati Uniti e Canada fu tracciato per la prima volta nel 1783 con il Trattato di Parigi, che pose fine alla guerra d’indipendenza americana tra la Gran Bretagna e le colonie. Da allora, è stato spesso oggetto di modifiche che hanno portato alla progressiva estinzione delle rivendicazioni britanniche sull’area.

Il paradosso è evidente: esiste un’enorme discrepanza tra il confine ufficiale e quello vissuto. Mentre si moltiplicano i controlli biometrici e le barriere legali, i cittadini di queste realtà di confine vivono ogni giorno un’esperienza che invece è fatta di vicinanza. La frontiera non è vissuta come una barriera ma è più che altro una cornice invisibile.

Un elemento costante ma non intrusivo, che struttura l’identità ma non la ostacola. Anche se non è la prima volta che Stati Uniti e Canada vivono momenti di frizione, la novità è la crescente diffidenza reciproca che sta montando in questi luoghi. Per un abitante di Derby Line o Windsor, di Point Roberts o Angle Inlet, la frontiera non è una barriera, ma una consuetudine. Una linea simbolica più che una divisione reale.

Oggi la diffidenza politica rischia di far saltare un equilibrio che si è fondato e costruito nei secoli, perché se anche la porta di una biblioteca deve sottostare alla logica della frontiera, allora vuol dire che qualcosa sta davvero cambiando.

© Riproduzione riservata