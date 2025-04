Le minacce della Casa Bianca rilanciano i liberali, autori di una clamorosa rimonta. Il premier: «Il presidente Usa ha provato a spezzarci per possederci. Non accadrà mai»

I calcoli di Mark Carney si sono rivelati giusti. Non sorprende, visto il suo passato da manager e governatore di banche centrali. Questa volta, però, i suoi conti sono stati esclusivamente di natura politica: la scelta di indire elezioni anticipate in Canada, sulla scia dell’adozione dei dazi statunitensi e delle ripetute minacce di Donald Trump, lo ha infatti premiato. E il suo partito liberale ha trionfato, nonostante soltanto pochi mesi fa - quando a guidarlo c’era l’ex premier Justin Trudeau - fosse ai minimi nei consensi.

Vincitori e vinti

Con pochissimi voti ancora da confermare, dei 343 seggi della Camera dei comuni, assegnati con un sistema uninominale secco, i liberali ne hanno conquistati 168. Ne mancano quattro per avere una maggioranza assoluta, ma sono comunque abbastanza per essere il primo partito e poter prevedere un governo di minoranza.

I conservatori di Pierre Poilievre, infatti, si sono fermati a 144 seggi, mentre i restanti partiti più piccoli, il Bloc Québécois - partito indipendentista che si presenta solo in Quebec - il New democratic party (Ndp) e i Verdi, ne hanno rispettivamente 23, 7 e 1.

Il 43,5 per cento dei voti registrato dai liberali è un mezzo miracolo elettorale. A gennaio, infatti, i sondaggi li davano attorno al 20. Da lì in poi è avvenuta la crescita esponenziale, fino a superare di quasi 11 punti il risultato delle elezioni del 2021. Ora, nonostante le insidie e i compromessi che dovranno affrontare per formare il governo, guideranno ancora il paese.

Dal canto loro, i conservatori – che hanno incentrato la campagna sul cambiamento dopo dieci anni di potere liberale – hanno ottenuto il 41,4 per cento. Aumentando di circa otto punti percentuali dalla scorsa tornata e migliorando leggermente quelle che erano le aspettative della vigilia.

Nonostante ciò, per Poilievre l’esito è amaro. Gli attacchi verso il Canada di Trump, a cui ideologicamente il leader dei conservatori non è lontano e a cui è stato spesso accostato, lo hanno messo in difficoltà. Per lui è arrivata anche la beffa: ha perso il suo seggio, conquistato dai liberali. Ammettendo la sconfitta, ha comunque aperto alla collaborazione con il premier per difendere gli interessi del paese.

Male anche la sinistra dell’Ndp, che ha perso oltre 11 punti rispetto al 2021. La polarizzazione ha premiato le forze più grandi e la maggioranza degli elettori a sinistra ha votato per il partito di Carney. Lasciando solo sette seggi ai nuovi democratici e costringendo così il leader Jagmeet Singh a dimettersi.

Sono risultati che non danno spazio ad analisi sofisticate o stravaganti letture. L’aggressività del tycoon comincia ad essere un boomerang. Ieri è stata la volta di Jeff Bezos a dover incassare la furia di Trump: a quanto riferisce la Cnn, il presidente l’ha chiamato di persona al telefono per lamentarsi delle notizie secondo cui Amazon avrebbe indicato il costo dei dazi al fianco dei prezzi di alcuni dei prodotti offerti ai clienti.

Anche la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha poi definito la mossa di Amazon «atto politico ostile», mentre quasi in tempo reale un portavoce di Amazon ha rilasciato una dichiarazione per affermare che la mossa «non è mai stata presa in considerazione».

Il punto è che il clima ostile che Trump crea in praticamente ogni ambito scatena reazioni molto forti. Aver imposto tariffe pesanti ai danni di Ottawa e parallelamente per mesi evocato una possibile annessione del Canada ha spinto la popolazione moderata e progressista dietro l’unico partito, e l’unico leader, che potesse contrapporsi veramente alla Casa Bianca. E Carney, ex capo della Banca centrale canadese e della Bank of England, si è dimostrato l’uomo giusto al momento giusto per affrontare la guerra commerciale e sfidare Trump.

Ha sfoggiato la sua credibilità e il suo curriculum. E, pur non essendo un politico navigato o un trascinatore di folle, ha subito capito quale fosse il chiodo su cui battere: la voglia dei canadesi di difendere la propria sovranità e il loro desiderio di non diventare il 51° stato a stelle e strisce.

Parole durissime

Paradossalmente avrebbe dovuto ringraziare Trump per aver favorito la sua vittoria, ma Carney nel suo discorso della vittoria ha usato parole durissime. «Abbiamo superato lo shock del tradimento americano, ma non dobbiamo mai dimenticarne la lezione», ha dichiarato.

Rivolgendosi a tutti i canadesi è stato chiaro: «Il nostro vecchio rapporto con gli Stati Uniti è finito». «L’America vuole la nostra terra, le nostre risorse, la nostra acqua», ha aggiunto. «Il presidente Trump sta cercando di spezzarci per possederci. Questo non accadrà mai».

Il premier quindi non arretra. La campagna elettorale e la vittoria nelle urne è stato solo l’inizio. Ora c’è da affrontare veramente l’inquilino della Casa Bianca. E non vuole cambiare approccio, anzi. Il trionfo arrivato in questi termini lo rende il primo vero leader a livello globale anti-Trump. E con questa immagine, nell’anno in cui il Canada presiede il G7, Carney sembra volersi presentare agli alleati e al resto del mondo. Sui dazi e sulla partnership commerciale, tratterà con gli Usa «solo alle nostre condizioni» e il Canada «non diventerà mai il 51° stato Usa», ha tuonato alla Bbc.

«Quando mi siederò con Trump, lo farò con la piena consapevolezza di avere molte altre opzioni per creare prosperità per tutti i canadesi», ha detto ancora Carney, lasciando intendere di voler rafforzare il rapporto con l’Asia e l’Europa. Proprio dal resto del mondo sono arrivati i messaggi di congratulazioni. Specie dai leader di quei paesi che con il Canada hanno legami più forti, come Emmanuel Macron e Keir Starmer. Ma la lista di chi si è velocemente complimentato è lunga e significativa: da Ursula von der Leyen al segretario generale Nato Mark Rutte, dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky al premier indiano Narendra Modi passando per Claudia Sheinbaum, presidente di un Messico nella stessa barca del Canada rispetto ai dazi Usa.

Anche Pechino ha mandato un segnale: «La Cina è disposta a sviluppare le relazioni Cina-Canada sulla base del rispetto reciproco, dell'uguaglianza e del reciproco vantaggio», ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun. Tra Stati Uniti, Europa e Cina, ora Carney dovrà fare altri tipi di calcoli.

