«Non dovrebbero esserci arabi nella Striscia di Gaza, dopo quello che è successo. Questa dev’essere la punizione, è semplice». Con queste parole Yinon Magal, famoso presentatore del programma televisivo israeliano I Patrioti, moderava un recente episodio del talk-show di Canale 14 che è diventato il fenomeno mediatico di quest’anno e mezzo di guerra nello stato ebraico.

La puntata era iniziata con Magal che si ingozzava in diretta di baklava, i dolcetti spesso consumati in Medio Oriente nelle occasioni di festa, per celebrare l’eliminazione di Mohammed Sinwar, fratello dell’ex leader di Hamas Yahya Sinwar. «I nemici stanno avendo tanti morti», esclamava Magal dando il benvenuto agli ascoltatori, «Diciamo che la cosa non ci dispiace…», continuava usando il tono sarcastico con cui cavalca, volutamente ambiguo, il confine fra satira e attualità, «cioè, non stiamo mangiando baklava perché la cosa ci dispiaccia».

La tv di Netanyahu

Canale 14 è considerato il canale di Benjamin Netanyahu e del suo governo, l’esecutivo più di destra della storia del paese e quello che, forse non per caso, si è trovato a gestirne la fase storica più drammatica. L’apocalisse umanitaria di Gaza e i nuovi massacri di questi giorni vengono ignorati o sono al massimo motivo di scherno. In una recente puntata Ronen Bergman, giornalista di area liberale, è stato deriso per aver trattato la questione della carestia nella striscia sul New York Times, «diffamando» Israele. «Una cosa è leggere degli ebrei che tradivano all’epoca dei romani, un’altra vederlo coi nostri propri occhi», ha commentato Yotam Zimri, uno degli opinionisti di punta.

Gli ascolti del canale erano iniziati a salire già nella prima parte del 2023, all’epoca della grande polarizzazione sulla riforma del sistema giudiziario, ma si sono impennati nel clima di nazionalismo della guerra, facendone un protagonista dell’informazione israeliana malgrado rimanga meno visto di Canale 12, l’emittente mainstream principale.

Canale 14 è l’unico outlet israeliano a cui Bibi abbia concesso interviste dal 7 ottobre ad oggi e, cosa forse ancora più importante per gli addetti ai lavori, è un tramite attraverso cui il premier diffonde i suoi messaggi politici. Quando la scorsa estate Netanyahu voleva ostacolare i negoziati con Hamas dichiarando imprescindibile la presenza dell’esercito lungo il corridoio di Filadelfia, al confine con l’Egitto, Patrioti diede credibilità all’ipotesi fantascientifica che Hamas lo utilizzasse per «deportare gli ostaggi in Iran».

Dopo la liberazione di Edan Alexander, il giovane soldato israelo-americano, i commentatori di Patrioti si sono fatti portavoce del disappunto del governo per i negoziati diretti fra gli Usa e Hamas. Prima hanno attaccato la madre per non aver ringraziato pubblicamente Netanyahu, che non aveva svolto alcun ruolo nella trattativa.

Poi hanno attaccato lo stesso Alexander, gettando un’ombra sulla sua condotta da militare: «Le circostanze in cui è stato rapito sono problematiche», ha detto uno dei commentatori. Netanyahu non si sarebbe potuto permettere di attaccare la famiglia di un ostaggio rilasciato direttamente, ma il messaggio è comunque arrivato.

Retorica estremista

In questo consesso televisivo le crescenti critiche internazionali a Israele per la sua condotta nella striscia di Gaza vengono liquidate con una vecchia citazione di David Ben Gurion: «Non importa quello che i gentili dicono, ma quello che gli ebrei fanno». Gli ospiti della società civile fanno parte di gruppi radicali. Uno di questi è Tzav 9, un’organizzazione il cui obiettivo è quello di attaccare i convogli umanitari diretti verso la striscia – è tornata attiva non appena Netanyahu ha autorizzato la ripresa degli aiuti lo scorso 19 maggio.

Shlomo Yehezkel Hai Sarid, uno dei fondatori, era già stato invitato in trasmissione la scorsa estate quando l’amministrazione Biden lo aveva preso di mira con delle sanzioni, e aveva raccontato in diretta il «terribile disagio» di dover pagare la benzina in contanti al distributore, perché la carta di credito era stata congelata.

«Se gli americani dicono di lei che mette in pericolo il Medio Oriente per il fatto che lotta contro l’importazione di scatole di Nutella, mango e banane, mentre noi lottiamo per la nostra esistenza, voglio solo togliermi il cappello [per onorarla]», ha detto uno dei principali commentatori. «Qualcuno del governo, dello stato, del ministero della Giustizia, del ministero degli Esteri, ha parlato con lei?», gli ha chiesto il conduttore Itamar Fleischman, riferendosi alle sanzioni americane. «Qualcuno ha cercato di capire la situazione – di aiutarla?».

Membri delle organizzazioni di coloni più radicali sono a loro volta ospiti abituali nel talk. Come anche i rappresentanti di Forum Hagvurà (il Forum dell’Eroismo), un gruppo di famiglie di soldati caduti che chiedono di continuare l’operazione a Gaza fino alla “vittoria totale”, e del Forum Hatikva (Forum della speranza), un gruppo di famiglie di ostaggi contrarie agli accordi di cessate il fuoco.

La retorica del dibattito è sempre molto esplicita ed aggressiva malgrado il clima volutamente scherzoso del programma. Nel settembre 2024 tre organizzazioni israeliane – il Blocco Democratico, Zulat per l’Uguaglianza e i Diritti Umani e Hatzlacha – hanno redatto un rapporto su Canale 14 segnalando 50 affermazioni che rappresenterebbero incitamento al genocidio e 150 ascrivibili ad incitamento a crimini contro l’umanità e a crimini di guerra. L’emittente ha rigettato le accuse.

Specchio della destra

Malgrado la sua storia politica sia estranea a queste forme di estremismo, oggi Netanyahu considera Canale 14 una sponda preziosa. Bibi ha a lungo desiderato media che sostenessero le sue politiche, e accusato gli outlet tradizionali di essere prevenuti nei suoi confronti, appartenenti come sono ad una élite ashkenazita e di sinistra barricata nella sua torre di avorio, o peggio asserragliata nel cosiddetto “stato profondo” in combutta con la magistratura. Dopo aver perso le elezioni nel lontano 1999, Netanyahu commentò sommessamente: «Ho bisogno dei miei media». Alcuni dei processi per corruzione a suo carico riguardano casi di interferenza indebita per ottenere una copertura più favorevole.

Nel 2007, il miliardario americano Sheldon Adelson aveva lanciato il tabloid gratuito Israel Hayom, detto «Bibiton», cioè «giornale di Bibi», con l’obiettivo, riuscito, di riportarlo al potere. Ma «Netanyahu avrebbe voluto un canale, che era troppo caro», dice Ayala Panievsky, accademica israeliana esperta di media della City University di Londra. «Ha aspettato questo momento per anni». Per procurargli questa cassa di risonanza politica ci è voluto Yitzchak Mirilashvili, magnate russo-israeliano e cofondatore di VK, l’equivalente russo di Facebook, nonché figlio di Mikhael Mirilashvili, anch’egli miliardario con interessi che vanno dal settore immobiliare all’energia rinnovabile.

Per facilitare l’ascesa di Canale 14 da rete di nicchia dedicata alla tradizione ebraica, com’era alle origini quando si chiamava ancora Canale 20, a influente agente dell’ultradestra capace di indirizzare il discorso pubblico israeliano, il governo è anche ricorso ad alcune concessioni sul piano della regolamentazione. Per esempio Canale 14, malgrado sia una rete commerciale privata, riceve i sussidi di stato previsti per i cosiddetti “microcanali”, cioè outlet considerati appena nati e bisognosi di supporto. L’organizzazione Zulat ha scritto a questo proposito che «il programma di punta di Canale 14 (ovvero I Patrioti) gode di ascolti che superano quelli di Kan 11 e, occasionalmente, anche quelli del Canale 13, rendendo chiaro che le ampie concessioni servono solo a preservarlo come canale di propaganda dell’esecutivo (...)».

Per certi versi la parabola del canale rispecchia quella dell’estrema destra di governo, quella degli ormai famigerati Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir. Da elementi del tutto marginali, sconosciuti all’estero, sono stati sdoganati da Netanyahu e hanno finito per diventare attori centrali in grado di dirottare l’agenda del paese. Alimentando una guerra infinita che rappresenta l’ecosistema ideale dentro cui possono prosperare e rigenerarsi.

