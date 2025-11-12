Il successo di Candace Owens e la post-verità come strategia politica

Secondo una voce ricorrente il podcast dell’attivista conservatrice statunitense sarebbe il «più ascoltato al mondo». Dalle teorie complottiste sulla morte di Charlie Kirk alle accuse contro Brigitte Macron, il suo successo è l’esempio di un modello che, indebolendo le istituzioni, mira a ottenere vantaggi elettorali ed economici

L'affermazione secondo cui il podcast di Candace Owens, ormai nota attivista conservatrice statunitense, sarebbe il «più ascoltato al mondo» è circolata con insistenza negli ultimi giorni. È stata la stessa Owens a rilanciarla con un post sul suo account X. Tuttavia tale affermazione appare contestabile. Ad esempio, i dati aggregati sulla portata totale dell’audience della Edison Research indicano che il podcast più seguito sarebbe The Joe Rogan Experience. Candace Owens appare comunque stabilme