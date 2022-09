Al St James's Palace si è svolta la proclamazione formale di Carlo III come nuovo re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. La premier Liz Truss ha incontrato la sua collega conservatrice Penny Mordaunt che, in qualità di Lord President del Privy Council, ha il ruolo di annunciare la morte della regina Elisabetta II durante la cerimonia di proclamazione di re Carlo III.

La proclamazione è stata sottoscritta, tra gli altri, dalla prima ministra Truss, dal principe William, dalla regina consorte Camilla, e dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Segue una dichiarazione personale di Carlo.

La cerimonia si sta tenendo alla presenza, in prima fila, di tutti gli ex primi ministri britannici, da Gordon Brown a David Cameron, da Theresa May a Boris Johnson. Il proclama verrà letto in più aree del regno. La proclamazione adesso sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. La cerimonia di incoronazione si svolgerà probabilmente in primavera.

La dichiarazione del re

Questa è stata la prima volta che la cerimonia è stata trasmessa in Tv. Dopk la firma ufficiale della proclamazione è intervenuto Carlo: «È mio dovere annunciarvi la morte della mia cara madre» ha esordito, e ha ringraziato per la vicinanza di tutto il mondo «mi azzardo a dire». La regina, ha detto «è stata un esempio di amore e di servizio senza egoismi». Il regno di Elisabetta II è stato tra i più longevi, ha ricordato: «Sono consapevole dell’eredità che mi lascia, dei doveri e delle responsabilità di un monarca», e per questo «combatterò». A questo scopo «so che sarò sostenuto dall’affetto e dalla lealtà delle persone che sono stato chiamato a governare e sarò guidato dal consiglio del parlamento eletto da questi cittadini»

In un passaggio ha ringraziato la moglie Camilla: «Sono profondamente incoraggiato dal costante sostegno della mia amata moglie», e ha assicurato che continuerà la tradizione «di pagare le tasse e svolgere il mio ruolo di capo di stato e delle nazioni».

La legge tutela la chiesa di Scozia: «Sono pronto a firmare il giuramento». Il re difende la Chiesa protestante.

Appena diventato sovrano Carlo ha deciso di passare il titolo di principe di Galles al figlio William, principessa di Galles sarà perciò la nuora Kate, che diventerà principessa di Galles, titolo precedentemente detenuto da Lady Diana e poi da Camilla. Camilla aveva deciso di non fregiarsene.

Dopo la firma e il discorso, la cerimonia si è spostata nel cortile, con la guardia reale e i colpi di cannone. All'esterno di St James Palace si sono radunate centinaia di persone.

Le congratulazioni

Dopo la cerimonia hanno cominciato ad arrivare le congratulazioni. Anche il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma a re Carlo III per esprimere le sue «sincere congratulazioni», augurandogli «successo». Lo ha riferito il Cremlino.

