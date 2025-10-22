La visita a Roma

Ecumenismo e clima: il leader anglicano Carlo dialoga con papa Leone XIV

Francesco Peloso
22 ottobre 2025 • 19:33Aggiornato, 22 ottobre 2025 • 19:36

Il monarca inglese e il pontefice pregheranno insieme nella Cappella Sistina. Insieme ai reali britannici non ci sarà la nuova arcivescova di Canterbury, Sarah Mullally, la cui nomina ha spaccato la comunità anglicana

Carlo III D’Inghilterra e Leone XIV pregheranno insieme per la cura della Casa comune nella Cappella Sistina. Quella di giovedì 23 ottobre in Vaticano, insomma sarà una visita dal forte valore ecumenico – il sovrano inglese è infatti, formalmente, anche il capo della Chiesa anglicana – al cui centro sono stati posti i temi della tutela dell’ambiente, dell’ecologia, del rispetto della biodiversità, del contrasto al cambiamento climatico. Carlo sarà accompagnato dalla consorte, Camilla, ma non dal

