Delazione, rastrellamento, retata, deportazione. I titoli dei quotidiani si impregnano di un lessico del terrore, che fa tornare le persone a sentirsi proprietà privata di un sovrano dispotico, a tempi previ al diritto delle genti. A chiudersi in casa o a uscire nascondendo i tratti somatici sotto il cappuccio di una felpa. E, soprattutto, a rimanere in silenzio. «Siamo negli Stati Uniti, qui non devi parlare il tuo spagnolo di merda».

È l’America di Donald Trump. Il presidente firma ordini di espulsione a raffica, promessi in campagna elettorale, e nuovamente cancella lo spagnolo dalla pagina web e dai social della Casa Bianca. La giustificazione è la stessa di otto anni fa, «ci stiamo lavorando, dobbiamo rieditare i contenuti, ma torneremo online». Nel frattempo, HTTP 404, page not found e un rimando alla versione inglese, che accoglie il lettore con un «America is back» urlato in maiuscolo, dove il primo verbo del sottotitolo è bellico, «I will be fighting», combatterò senza sosta.

La creazione di questo improvviso vuoto linguistico tra il cittadino ispano e l’amministrazione pubblica, che si produce proprio nella prima stringa sintattica — il luogo di lavoro (di combattimento) del presidente degli Stati Uniti —, serve a redigere le nuove regole di «come parlare a Dio», direbbe Roland Barthes.

I numeri

Mediante un’azione di stampo coloniale, l’inglese diventa di colpo la lingua esclusiva del dialogo con il potere, la lingua che esclude tutte le altre. E ciò accade in un paese intessuto di diversità linguistica; che non ha mai dichiarato, a livello statale, di possedere una lingua ufficiale; dove se ne possono sentir parlare circa 350, più di 190 nella sola New York. Dove 30 milioni di lavoratori stranieri, con o senza permesso di residenza, rappresentano il 20% della popolazione attiva, una colonna portante dell’economia.

L’oscuramento ha colto di sorpresa i votanti ispani di Trump, comunità in cui il voto repubblicano ha sperimentato un incremento senza precedenti nelle elezioni di novembre e rivelatasi essenziale nel garantire il ritorno del Tycoon alla Casa Bianca. Gli ispani iscritti alle liste elettorali nel 2024 erano 36,2 milioni, il 14,7% dei votanti totali. Sono raddoppiati, rispetto al 2000.

Lo spagnolo, negli Stati Uniti, ha caratteristiche molto diverse rispetto ad altre lingue migratorie, e forse per questo è (e probabilmente sarà) oggetto di attacchi virulenti da parte dell’amministrazione Trump. Innanzitutto si è dimostrato una lingua ereditaria forte, poiché non scompare nel giro di una o due generazioni, come invece è avvenuto per l’italiano o il tedesco.

Le nuove tecnologie permettono agli immigrati un contatto quotidiano, orale, scritto e visivo con la linguacultura di origine. Inoltre, lo spagnolo non è una lingua dispersa, dal punto di vista geografico: ogni ispanoparlante sa di essere culturalmente supportato da un intero continente, da una comunità di oltre 600 milioni di parlanti — il 7,5% della popolazione mondiale — dei quali quasi 500 milioni sono parlanti nativi. La seconda lingua materna più parlata al mondo dopo il cinese mandarino.

Un senso di appartenenza apertamente dichiarato: nel 2021, secondo i dati dell’U.S. Census Bureau, la popolazione totale degli Stati Uniti era di 341.203.592 persone; gli ispani, il 19,1%; oltre a esserlo, si definivano ispani il 18,8% dei censiti. Un’adesione senza segni di scollamento alla propria linguacultura, anche in un contesto di approdo migratorio come quello statunitense, capace di estendere e infiltrare i propri canoni a livello globale. Si prevede che negli Usa del 2050 gli ispani saranno 106 milioni, il 26,6% della popolazione, ma non per immigrazione, come paventa Trump, bensì per alta natalità nella comunità già esistente.

Una linguacultura è sempre un modo di intendere la vita, di difenderla. Anche — o soprattutto — negli spazi più ostili. Gli ispani hanno anche un vantaggio di salute rispetto ad altri gruppi etnici: si ammalano meno e sono più longevi. I linguisti hanno appena coniato un termine che in breve non sarà più un neologismo: ispanunitensi.

Nel 2015 la popolazione bianca degli Stati Uniti era il 62%; tra il 2045 e il 2055 non sarà più maggioritaria, secondo le proiezioni del 2016 elaborate da Stepler e Brown, e ciò avverrà proprio per il comportamento demografico della comunità ispana e, in minor misura, di quella asiatica.

La quinta economia al mondo

Può invece sorprendere il lettore europeo il fatto che la popolazione afroamericana sia stabile: era l’11% nel 1965 e si prevede che nel 2065 sarà il 13%. D’altra parte sappiamo che tra percezione e dati intercorre spesso la narrazione, cosí come accade ora che il presidente Trump individui negli ispani i responsabili di un’ondata di violenza nel paese. I dati dicono che in realtà meno del 4% di queste persone ha precedenti penali, e che sono invece almeno 11 milioni gli indocumentati che lavorano e pagano tasse statali, federali e locali.

In quanto all’economia, il 70% delle aziende di proprietà di ispani ha sede soprattutto in cinque stati: la California delle big tech, il Texas, New York e l’Ilinois. Tra il 2010 e il 2020 il PIL della comunità ispana è cresciuto 2,6 volte più velocemente di quello generato dal resto della popolazione statunitense.

Più in concreto, nel 2022 ha raggiunto la cifra record di 3,7 trilioni di dollari; negli anni del Covid-19 è aumentato con più rapidità rispetto al Pil delle 10 principali economie del mondo, Cina e India comprese, costituendo un puntello per il paese durante l’emergenza sanitaria. Se la comunità latina degli USA fosse uno Stato, la sua economia sarebbe la quinta del mondo e supererebbe la Gran Bretagna, l’India e la Francia.

La scuola e l’editoria

Se guardiamo infine al sistema di istruzione, gli Stati Uniti sono il paese con il maggior numero di studenti di spagnolo al mondo, 8.591.150 nel 2024, distribuiti tra scuola primaria, secondaria e università. È un dato particolarmente rilevante, poiché appena il 20% degli statunitensi studia una lingua straniera a scuola e la percentuale precipita al 6,5% tra gli studenti universitari. Anche l’editoria USA è riflesso di chiusura o indifferenza verso il multiculturalismo: le traduzioni dalle varie lingue del mondo rappresentano appena il 3% del totale dei libri pubblicati.

Fa meglio la Cina, con un 5% di traduzioni da altre lingueculture. La comprensione di ciò che è diverso da noi passa ineluttabilmente attraverso la mediazione linguistica e la traduzione, dimensioni di base della comunicazione tra esseri umani (e persino dell’essere umano con sé stesso). L’ha ribadito il Consiglio d’Europa nel 2017, quando ha pubblicato un’attualizzazione del Quadro Comune Europeo di Riferimento per l’Insegnamento-apprendimento e Valutazione delle lingue, non più “straniere” ma “addizionali” o “ulteriori”. È un’indicazione rimasta lettera morta anche in Europa, purtroppo.

E cosí dal vuoto linguistico vediamo ogni giorno sorgere muri, volare bombe, sbucare carri armati, proliferare nuove forme di violenza. Un ramo specifico della linguistica applicata all’insegnamento delle lingue si occupa sempre più della loro decolonizzazione. Lo spagnolo lo sta facendo innanzitutto verso sé stesso, per diventare definitivamente pluricentrico.

Una corrente sempre più nutrita di docenti di lingua ulteriore adotta una posizione critica verso la propria pratica pedagogica e riflette su tutte le condizioni istituzionali, sociali e storiche che influiscono su di essa. Sui rapporti di potere che, meno percettibili rispetto ad altri ma altrettanto deleteri, scorrono tra le vene aperte di una linguacultura.

Solo il 21% degli ispani con diritto al voto possiede studi universitari, mentre tra il resto dei votanti chi ha una laurea è il 33%. È difficilmente comprensibile il cortocircuito innescatosi in una comunità che vota il partito che mira a silenziarla, minaccia di privarla di molti diritti e di espellerla.

Nell’istruzione – e nella difesa dell’istruzione democratica globale – sta forse la chiave di sopravvivenza della democrazia stessa, l’unica resistenza in grado di evitare l’annullamento da contatto tra punti a potenziale diverso in qualsiasi cortocircuito che provochi un HTTP 404, page not found.

