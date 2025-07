La Casa Bianca nega ai cronisti del giornale di coprire il viaggio del presidente in Scozia. È la vendetta per aver pubblicato la “lettera oscena” del tycoon al miliardario condannato per traffici sessuali. Il New York Times: «Attacco ai principi fondamentali della Costituzione». Lo speaker della Camera chiude in anticipo i lavori per evitare il voto sullo scandalo. Il tycoon: «Basta parlare di cose che non hanno senso»

Ogni giorno porta la sua allucinata trumpeide. I media (e soprattutto i social) non sanno decidersi se oggi sarà il trend topic sarà il nuovo Superman che fa arrabbiare i repubblicani più sfegatati (il supereroe Dc che sta sbancando i botteghini è un “alieno illegale” molto simile agli immigrati deportati ogni giorno per decreto presidenziale), oppure che finanche la Coca Cola si è piegata al capo della Casa Bianca, accettando “il consiglio” di correggere la propria ricetta con lo zucchero da canna “realmente americano”.

O magari è la telenovela del presunto licenziamento del capo della Fed, Jerome Powell, del quale il presidente per l’ennesima volta, dopo una serie di giravolte, ha promesso che «se ne andrà presto».

Oppure, infine, il duemilionesimo attacco a Joe Biden e Barack Obama, secondo lui colpevoli di aver «tentato un golpe con Hillary», nelle elezioni del 2016.

Direttive implicite

Di tutto, di più – questa la direttiva implicita del presidente – pur di non parlare del caso Epstein, che evidentemente innervosisce non poco Donald Trump. I fatti: la Casa Bianca ha ordinato di escludere i reporter del Wall Street Journal dall’Air Force One nel suo viaggio in Scozia, dal 15 al 29 luglio.

È vero che lì il presidente possiede due resort di golf, ma in programma c’è anche un incontro con il premier britannico Keir Starmer. Quel che fa infuriare il tycoon, come si sa, è che il quotidiano - di proprietà di Rupert Murdoch – abbia pubblicato qualche giorno fa la presunta “lettera oscena” (e pertanto imbarazzante) che Trump inviò nel 2003 al miliardario Jeffrey Epstein, poi arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, nonché morto apparentemente per mano propria dietro le sbarre nel 2019. Le querele già annunciate nei confronti del Wsj e di Murdoch evidentemente non sono bastate, a Trump.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha riprodotto con assoluta fedeltà la versione del presidente nella dichiarazione consegnata alla France Press: «A causa del comportamento falso e diffamatorio del Wall Street Journal, i suoi reporter non saranno tra i 13 giornalisti che viaggeranno a bordo» dell’aereo presidenziale, come inizialmente previsto.

Non è certo la prima volta che Trump attacca la stampa negli Stati Uniti, ma questa volta l’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, per bocca del suo presidente Weijia Jiang, ha deciso di battere un colpo, parlando di una decisione «profondamente inquietante». E ancora: «La vendetta nei confronti dei media a causa del loro lavoro dovrebbe inquietare tutti coloro che credono nel valore della libertà d’espressione».

In termini ancora più netti si è espresso uno dei principali concorrenti del Wall Street Journal, ossia il New York Times: in una dichiarazione pubblica, un portavoce del Nyt ha affermato che le azioni della Casa Bianca rappresentano «una semplice ritorsione da parte di un presidente nei confronti di un’organizzazione giornalistica che fa un'informazione che non gli piace», aggiungendo che «il rifiuto della Casa Bianca di consentire a una delle principali organizzazioni giornalistiche di coprire la carica più alta del paese è un attacco ai principi costituzionali fondamentali che sostengono la libertà di parola e la libertà di stampa».

La rabbia di Colbert

Profondamente inquietante è anche la vicenda della chiusura del Late Show di Stephen Colbert, uno dei più feroci critici – sia pur in versione satirica – del presidente: è un fatto che il suo show verrà eliminato nella propria stagione dalla Cbs dopo le critiche rivolte da Colbert per la transazione milionaria che la Paramount, proprietaria dell’emittente, ha concordato con la Casa Bianca in seguito ad una causa legata ad un’intervista “non gradita” (secondo Trump manipolata a favore di Kamala Harris).

Rispondendo al post del tycoon su Truth che lo definiva «privo di talento», Colbert ha sparato: «Pensi che una persona senza talento sarebbe capace di comporre la seguente battuta satirica? Eccola: fuck off». Infine, rivolgendosi al pubblico: «La cultura della censura è andata troppo oltre».

Com’è come non è, il nervosismo trumpiano sul dossier Epstein promette di crescere alla luce del mandato di comparizione per Ghislaine Maxwell all’apposito comitato parlamentare. Ex compagna e collaboratrice di Epstein, condannata a 20 anni di reclusione per aver adescato e trafficato ragazze minorenni per conto del finanziare, Maxwell dovrebbe testimoniare a giorni, gettando in grande fibrillazione i repubblicani di provata fede Maga: il mandato arriva dopo le polemiche sul presunto insabbiamento dei nomi che sarebbero compresi nei cosiddetti “Epstein files”, ossia la lista dei soggetti coinvolti nella sua rete.

Sempre per dire del nervosismo del Grand Old Party, lo speaker repubblicano della camera, Mike Johnson – con l’idea di bloccare «infiniti sforzi dei democratici di politicizzare il caso Epstein» – ha pensato bene di chiudere con un giorno di anticipo il lavori della Camera: oggi sarà quindi l'ultimo appuntamento con l’aula, poi inizia la pausa fino a settembre.

Non c’è dubbio: la decisione punta a scongiurare un possibile voto per la pubblicazione delle carte relative al miliardario criminale. Sul tema lo stesso Trump, come al solito, dice una cosa e il suo contrario: «Basta parlare degli Epstein files, sono cose che non hanno senso», ha ragliato, aggiungendo poi che sono «appropriati» i contatti tra Maxwell e il dipartimento di Giustizia. Vedremo.

Post scriptum

Come si sa, il tycoon, forse prevedendo il successo del nuovo film su Superman, tempo fa aveva fatto postare dall’account della Casa Bianca un’immagine di sé medesimo vestito appunto come il più forte dei supereroi, corredata dalla scritta «simbolo della speranza», riferita ovviamente a sé medesimo.

Speranza a quanto pare non condivisa da chi nello spazio ci va davvero: ben 277 dipendenti della Nasa hanno firmato una durissima dichiarazione di opposizione ai numerosi e drastici cambiamenti (vedi alla voce tagli) che l’amministrazione Trump sta cercando di attuare all’agenzia spaziale statunitense. «Gli ultimi sei mesi hanno visto cambiamenti rapidi e dispendiosi che hanno minato la nostra missione e causato impatti catastrofici sulla forza lavoro della Nasa», si legge nella “Voyager Declaration”.

A Trump-Superman vien chiesto, insomma, di abbandonare la fantascienza e di tornare con i piedi per terra. Ma Donald non darà retta a nessuno, questo è sicuro.

