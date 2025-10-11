Caso Trentini, chi comanda davvero in Venezuela. Dietro le torture, i vertici dei servizi

Tra sparizioni forzate, uccisioni e detenzioni preventive, in un Venezuela nel pieno di tensioni sono due militari a tirare le fila: da una parte Javier Marcano Tabata, numero uno della Dgcim (il controspionaggio), e dall’altra Alexis Rodriguez Cabello, capo del Sebin (agenzia dei servizi segreti)

Da una parte c’è Javier Marcano Tabata, numero uno della Dgcim, il controspionaggio militare. Dall’altra spicca Alexis Rodriguez Cabello, capo del Sebin, la principale agenzia dei servizi segreti. Sono questi due militari, entrambi generali, a tirare le fila dell’intelligence venezuelana in un momento di massima tensione nel paese, con Maduro che ha appena dichiarato lo stato di emergenza per far fronte al pericolo di un’aggressione militare statunitense. E sono sempre questi due militari, dice