Nel paese sudamericano la comunità Lgbtq+ affronta crescenti sfide, tra cui violenze, discriminazioni e mancanza di supporto istituzionale. Organizzazioni come Sí, Acepto – Perú e Generación Orgullo si mobilitano per promuovere l’uguaglianza e l’inclusione, appellandosi anche al papa affinché la chiesa cattolica adotti una posizione chiara contro l’omotransfobia
Essere cattolici e Lgbtq+ in Perù: le speranze (e le paure) per Leone XIV
27 agosto 2025 • 07:00
