Nel paese sudamericano la comunità Lgbtq+ affronta crescenti sfide, tra cui violenze, discriminazioni e mancanza di supporto istituzionale. Organizzazioni come Sí, Acepto – Perú e Generación Orgullo si mobilitano per promuovere l’uguaglianza e l’inclusione, appellandosi anche al papa affinché la chiesa cattolica adotti una posizione chiara contro l’omotransfobia

In Plaza San Miguel, a Lima, alcune donne vestite di rosso distribuiscono ai passanti dei volantini. I depliant riportano frasi come “I tuo* figl* aspettano accettazione e comprensione” oppure “Cerchiamo rispetto e empatia per i nostr* figl*”.

Tra di loro c’è Mirtha: è una delle volontarie di Sí, Acepto - Perú, un’organizzazione della società civile peruviana che promuove l’uguaglianza dei diritti per le coppie dello stesso sesso, ma è anche una catechista cattolica da più di quarant’anni. Per lei le due cose non sono in contrasto l’una con l’altra. «Nulla di ciò che è scritto nella Bibbia può essere usato contro nessuno perché la Bibbia non è un’arma né serve a creare demoni immaginari. Lo so perché sono una credente», dice.

Dopo l’elezione di papa Leone XIV, ex cardinale Robert Prevost e primo pontefice della storia con doppia cittadinanza Usa-Perù, Sí, Acepto - Perú ha lanciato delle campagne in cui invita i cattolici a partecipare alle attività di sensibilizzazione dell’associazione.

In Perù la chiesa cattolica esercita storicamente un’influenza sociale e politica molto forte. Ma, mentre nel paese si registra un preoccupante incremento dei crimini di odio contro le donne e la comunità Lgbtqi+, l’elezione di papa Leone XIV ha riacceso il dibattito sul ruolo che il Vaticano può giocare nella lotta a questa violenza.

Discriminazione sistemica

Oltre a Sí, Acepto - Perú, sono molte le associazioni peruviane che difendono i diritti delle persone Lgbtqi+ e che negli ultimi mesi stanno lanciando un appello al papa affinché prenda una posizione rispetto alle discriminazioni nei confronti delle persone con una sessualità e un’identità di genere non conforme. Le associazioni sottolineano come l’inerzia o il silenzio della chiesa sui casi di violenza omotransfobica finiscono per legittimare comportamenti d’odio, oltre che incrementare il senso di isolamento dei soggetti vulnerabili.

«La chiesa cattolica è sempre rimasta in silenzio sulle nostre vite. Papa Francesco è stato il primo leader cattolico ad avvicinarsi alle nostre realtà, segnando una pietra miliare nel rapporto della chiesa con le comunità Lgbtqi+», ha pubblicato sui suoi profili social Más Igualdad - Perú, associazione femminista fondata nel 2017, impegnata nella promozione dei diritti delle persone Lgbtqi+ nel paese. «Con l’arrivo di papa Leone XIV in un contesto avverso e conservatore, nutriamo una rinnovata speranza: che la sua leadership continui sulla strada del riconoscimento e dell’uguaglianza», aggiunge l’associazione.

I crimini di odio e le discriminazioni sistemiche che la comunità Lgbtqi+ in Perù affronta sono sempre più. Nel 2024, il paese ha registrato 168 492 casi di violenza contro donne e gruppi vulnerabili, tra cui 32.388 casi di violenza sessuale (di questi sette su dieci erano minori di 17 anni).

Secondo l’Osservatorio de Derechos TLGBI, tra il 2020 e il 2023 sono stati registrati 54 omicidi di persone Lgbtqi+ in Perù e un aumento di ben 19 omicidi nel solo 2023. Anche Amnesty International ha segnalato l’uccisione di donne transgender in Perù sotto silenzio delle autorità locali, mentre il World Report 2024 di Human Rights Watch ha denunciato una persistente mancanza di protezione legale per le persone Lgbtqi+ del paese.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donna nel 2023, la Conferenza episcopale peruviana ha sottolineato la necessità di una chiesa più rispettosa e inclusiva, riconoscendo il ruolo delle donne nella società e nella chiesa stessa.

Ma nonostante dichiarazioni ufficiali contro la violenza di genere, la chiesa cattolica in Perù ha spesso sostenuto politiche che limitano i diritti delle donne e della comunità Lgbtqi+, come iniziative legislative che permettono di bloccare programmi di educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole. Si è poi mantenuta ufficialmente contraria al riconoscimento legale delle unioni tra persone dello stesso sesso e a leggi per facilitare il cambiamento di identità legale per le persone transgender.

In risposta alla mancanza di inclusività da parte delle istituzioni religiose tradizionali, negli anni sono emerse iniziative alternative che permettessero alle persone cattoliche della comunità Lgbtqi+ di professare la loro religione.

Ad esempio, la Comunidad Cristiana Ecuménica Inclusiva El Camino, fondata nel 2009 a Lima da persone Lgbtqi+, offre uno spazio di culto e spiritualità inclusivo ai membri della comunità Lgbtqi+. In Italia è stata un’associazione con un fine simile, La Tenda di Gionata, nata nel 2018 per promuovere l’accoglienza delle persone Lgbtqi+ nella chiesa, a organizzare il primo il pellegrinaggio giubilare dei cristiani Lgbtqi+ e delle loro famiglie, previsto a Roma per il 6 settembre.

«Questo accade perché, se è vero che ci impegniamo per uno stato laico, tre quarti del paese si dichiara cristiano praticante. Anche la maggioranza dei membri della nostra associazione proviene da famiglie cattoliche o ha avuto un’educazione cattolica fin da bambini. Alcuni di questi giovani, nel corso degli anni, si sono poi identificati come persone Lgbtqi+ e nonostante questo hanno voluto continuare a professare la propria fede», spiega Fhran Medina, presidente di Más Igualdad - Perú e avvocato specializzato in diritti umani.

«Papa Francesco è stato così popolare tra di noi perché ci ha fatto sentire benvenuti, ma ha anche reso sacerdoti e fedeli più vicini alla questione. In un paese cattolico quello che dice il papa ha un impatto: l’esperienza di papa Leone XIV fuori dalla capitale, in luoghi più poveri e discriminanti, è una grande occasione per inviare un messaggio a coloro che professano la fede cattolica in quelle zone», aggiunge Medina, riferendosi al ministero che Prevost ha svolto lungo la costa settentrionale del Perù, da Chulucanas, dove ha iniziato come missionario agostiniano, passando poi a Trujillo e Chiclayo, dove è stato nominato vescovo.

L’importanza di una posizione

Alex Nuñez è nato proprio vicino a Chulucanas, a Piura, e lì ha frequentato la scuola e l’università cattolica. «A scuola non si parlava mai di Lgbtqi+ e all’università se ne parlava male. Crescere a Piura come membro della comunità Lgbtqi+ significa affrontare molte barriere, tra cui il rifiuto e la mancanza di sostegno. Tuttavia, attraverso la nostra organizzazione stiamo assumendo una posizione più attiva nella difesa dei nostri diritti, in modo che le generazioni future possano crescere in un ambiente migliore». Nuñez è infatti il presidente di Generación Orgullo, un’associazione civile peruviana fondata nel 2020 a Piura, nel contesto della pandemia e della crisi politica del paese, e dedicata a visibilizzare e difendere i diritti delle persone Lgbtqi+.

Nuñez racconta di quanto sia stata importante per l’associazione l’elezione di Papa Leone XIV: «È stato sorprendente perché sapevamo avesse lavorato vicino a Piura, dove gruppi religiosi conservatori come l’Opus Dei hanno creato un ambiente sempre più ostile alla diversità sessuale, ma in cui negli ultimi cinque anni sono cresciute anche diverse organizzazioni giovanili Lgbtqi+», racconta Nuñez.

Quando era vescovo di Chiclayo, Prevost ha parlato contro quella che definiva “ideologia gender” nell’istruzione pubblica e, più recentemente, si è riferito in modo critico allo “stile di vita omosessuale”, spiega Nuñez. «Ma è anche vero che ha raccomandato la rimozione di José Antonio Eguren, arcivescovo di Piura e Tumbes tra il 2006 e il 2024, fondatore del gruppo religioso cattolico Sodalizio di Vita Cristiana, i cui membri avevano commesso negli anni una serie di abusi su minori, e che aveva usato la sua influenza pubblica per opporsi al riconoscimento delle persone Lgbtqi+ in Perù», aggiunge.

«I giovani cattolici Lgbtqi+ esistono: siamo nelle città rurali, tra le popolazioni migranti e tra i poveri. E affrontiamo violenza nelle nostre famiglie, nelle università, nei luoghi di lavoro, da parte dello stato e della chiesa. Ma siamo aperti a impegnarci con la Santa Sede e con le diocesi locali per difendere la piena dignità e l’inclusione delle persone Lgbtqi+ nella chiesa», dice Nuñez. «Ci auguriamo che Papa Leone XIV combatta attivamente il fondamentalismo la cui influenza ha perpetuato la discriminazione contro di noi nelle nostre stesse regioni. Ne abbiamo bisogno», dice Nuñez.

