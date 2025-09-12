Com’era prevedibile, in questi giorni l’algoritmo sta spingendo i video di Charlie Kirk. Ovviamente quelli delle sue ultime parole, dello sparo e del panico della folla, più o meno censurati al momento in cui “l’influencer di Trump” si accascia al suolo, e noi sappiamo che è per sempre. La morte, specie quando viene ripresa da decine di smartphone, fa ribrezzo ma attira, spaventa ma incuriosisce: è così che la bestia nera che sta dentro di noi, la parte più morbosa, si nutre di immagini e di scariche di dopamina. Ed è così che funzionano i social network.

Nei video del drammatico epilogo di Charlie Kirk, ucciso mentre stava parlando alla Utah Valley University a Orem, si intravedono le contraddizioni che lo hanno reso famoso e controverso: la polarizzazione americana che negli ultimi anni ha dato forza alla propaganda di Donald Trump. «Chi avrebbe mai pensato che mi sarebbe servita la protezione della polizia per parlare di libertà in un campus universitario?», scriveva Kirk nel libro-manifesto del 2018 Campus campo di battaglia, con un titolo tristemente profetico. Ora suonano profetiche anche le sue parole a favore della diffusione delle armi, riproposte ancora una volta da centinaia di video che fanno il pieno di visualizzazioni, scroll dopo scroll.

Il format

Kirk era la rockstar degli influencer trumpiani, ha allargato la breccia che ha fatto filtrare la propaganda anti-woke nei campus americani, in quello che tradizionalmente era un baluardo della cultura progressista. Ha trasformato la campagna elettorale in un’attività perenne, che non si era fermata con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, e scegliendo le università come proprio campo di battaglia. Anche i suoi avversari politici ne riconoscevano la capacità persuasiva.

Ezra Klein, un giornalista che ha idee decisamente diverse, lo ha scritto in un editoriale sul New York Times: «Si può non condividere gran parte di ciò in cui Kirk credeva, eppure questa affermazione resta vera: Kirk stava facendo politica nel modo migliore. Si presentava nei campus e parlava con chiunque fosse disposto a confrontarsi. Era uno dei più efficaci persuasori della sua epoca».

Il format tipico di Charlie Kirk era proprio questo: una sfida di dibattiti, in cui chiunque poteva metterne in dubbio le idee. La vera forza, però, emergeva altrove: sui social network. Lì, spezzoni scelti di quegli scontri venivano rilanciati in continuazione – e lo sono ancora di più oggi – da milioni di utenti in tutto il mondo. Giorno dopo giorno, per anni, hanno contribuito a cementare il successo di Donald Trump. In un certo senso, è stato fra i costruttori del volto moderno del conservatorismo americano, facendo leva sui suoi tratti più estremi, perché sono anche quelli che più piacciono agli algoritmi.

Premiare gli estremi

Kirk credeva davvero nelle sue idee, ma conosceva bene anche le regole dei social: a dominare sono i contenuti capaci di suscitare emozioni forti, come rabbia e indignazione. Così la retorica sulla cancel culture, sulla teoria del gender e sull’identità americana minacciata diventava carburante per algoritmi addestrati a premiare i messaggi più estremi.

TikTok, in particolare, ha cambiato per sempre le logiche della comunicazione digitale, imponendo palinsesti virtuali senza confini. E la ricerca conferma questa dinamica: uno studio pubblicato un anno fa su Pnas Nexus, rivista della National Academy of Sciences statunitense, mostra che gli utenti percepiti come politicamente estremi – a destra come a sinistra – raccolgono più interazioni e seguito. Non solo per la radicalità delle loro posizioni, ma perché appaiono più autentici, sicuri e coerenti.

L’effetto collaterale è un’accelerazione della polarizzazione. La diffusione delle idee radicali non significa che siano davvero così condivise: spesso è la loro visibilità amplificata a generare l’illusione di una società più spaccata e radicalizzata di quanto sia. Eppure, l’incontro tra meccanismi di attrazione sociale e logiche algoritmiche moltiplica l’esposizione agli estremi, con effetti che rischiano di corrodere la qualità del dibattito democratico. E, nei casi peggiori, di sfociare nella violenza.

Dai social alla violenza

Come questo avvenga, lo ha spiegato qualche anno fa Barbara F. Walter, politologa statunitense specializzata nello studio dei conflitti interni. In un libro scritto dopo l’assalto al Congresso, e intitolato Come iniziano le guerre civili, Walter teorizza che i social network possano essere degli acceleratori che portano alla violenza politica. I social, mentre amplificano le divisioni, creano delle bolle ideologiche, in cui gli utenti finiscono per riconoscersi e fomentare le proprie convinzioni.

Secondo Walter, il percorso dalla polarizzazione virtuale alla violenza reale non è automatico, ma ci sono alcune condizioni che lo rendono più probabile. Succede quando le istituzioni non riescono a gestire le fratture. Quando ci sono leader politici che trovano vantaggioso sfruttare la paura e la divisione per guadagnare potere. Quando le alternative pacifiche vengono percepite come inefficaci. Quando ci sono eventi scatenanti che fanno da scintilla: elezioni contestate, attentati, crisi economiche, disastri ambientali, corruzione o repressione.

Il rischio vero è che il tentato rapimento della governatrice del Michigan nel 2020, l’assalto al Campidoglio nel 2021, l’aggressione al marito di Nancy Pelosi nel 2022, l’attentato a Donald Trump nel 2024, l’omicidio di Brian Thompson (amministratore delegato di United Healthcare) lo stesso anno, l’assassinio di Melissa Hortman, ex speaker della Camera del Minnesota, e ora quello di Charlie Kirk, siano tutti segni che una “guerra civile a pezzi” sia già in corso negli Stati Uniti.

