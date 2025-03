Ex super banchiere centrale, ex inviato speciale Onu, nuovo premier canadese. Eletto con una valanga di preferenze per sostituire Justin Trudeau, e soprattutto per tener testa al caos-dazi e alle minacce di annessione del tycoon. Paradossalmente con il vento in poppa nei sondaggi, proprio grazie alla resistenza nei confronti della nuova amministrazione Usa

Il Canada non farà parte dell’America «mai e poi mai»: parola di Mark Carney, ex super banchiere centrale, ex inviato speciale Onu, nuovo premier canadese. Eletto con una valanga di preferenze (l’86 per cento) per sostituire Justin Trudeau, il tecnocrate è stato scelto dai liberal che lo corteggiavano da anni per tenere testa a quel ciclone fatto di dazi, minacce di annessione territoriale e caos imprevedibile di nome Donald Trump, il presidente che vuole trasformare il Paese dell’acero nel 51esimo Stato americano.

È lo stesso Carney a sostenere di essere l’unico che potrà battere al suo stesso gioco il tycoon repubblicano: «So come gestire le crisi», sono necessarie «doti di negoziazione». Finora Carney è stato a capo di istituti delicatissimi durante le emergenze finanziarie più dure degli ultimi anni. Ex dirigente globetrotter della Goldman Sachs, abituato a svegliarsi a Tokyo, Toronto o New York, nel 2003 è stato nominato vicegovernatore della Banca del Canada: nel 2008 ne diventerà – a soli 42 anni – il numero uno: renderà il Canada uno dei primi paesi ad uscire dalla crisi economica.

Per la gestione tanto efficace Londra lo chiama, nel 2013, a capo della Banca d’Inghilterra: diventa il primo non britannico in una storia lunga oltre tre secoli a guidare l’ente ed anche il primo manager del mondo ad aver guidato due banche centrali. Affronta la Brexit e sopravvive anche a quello.

Nel 2020 diventa inviato speciale Onu per il clima: quando ci sarà da scegliere a Davos tra Greta Thunberg e Trump, sceglierà la prima. Nell’elenco dei primati ora ne avrà anche un altro: è il primo premier canadese (il 24esimo) a non avere un seggio in Parlamento. Sulla scena politica è appena atterrato: per questo i giornali lo chiamano sia rookie (novellino, neofita) sia crisis fighter, combattente, manager dei disastri. Nel 2012, alla domanda se volesse scendere in politica, ironizzò: «Perché non divento un pagliaccio?». L’economista ha cambiato idea e ora ha davanti un’ennesima turbolenza: l’inflazione galoppante, aggravata dalla crisi abitativa ed economica, ma anche da The Donald che vuole «dominare l’emisfero».

«Gli americani vogliono le nostre risorse, la nostra acqua, la nostra terra, il nostro paese»: durante il discorso della vittoria ha sfoggiato parole perentorie, retorica veemente contro quegli alleati storici oltre confine che oggi si sono trasformati in pericolosi rivali: «Se ci riusciranno, distruggeranno il nostro stile di vita». «In America l’assistenza sanitaria è un grande affare. In Canada è un diritto», l’America è un melting pot, il Canada invece è un mosaico. «Trump attacca i lavoratori, le famiglie, gli imprenditori canadesi, ma non vincerà»: contro Washington che vuole imporre dazi al 25 per cento ha promesso diversificazione commerciale e tariffe di ritorsione “dollaro per dollaro” «finché gli americani non mostreranno rispetto».

Ha giurato che proteggerà «lingua, cultura, acqua» dei canadesi e ha chiesto loro di essere «uniti nei giorni difficili che ci aspettano». L’uomo dei numeri sa arringare le folle: «Nel commercio, come nell’hockey, il Canada vincerà». Il parallelo sportivo non è casuale: nato a Fort Smith, a disco sul ghiaccio Carney ha giocato sempre, prima da studente di economia ad Harvard, poi da dottorando ad Oxford.

Il Parlamento canadese rimarrà bloccato fino al 24 marzo e l’interrogativo che molti si pongono adesso è se, il sebbene rampante, ma comunque appena arrivato premier, accetterà il rischio di indire elezioni anticipate. Sono urne che potrebbero essere organizzate comunque nell’immediato, se l’opposizione porrà il voto di sfiducia. I conservatori canadesi però sono in declino nei sondaggi (nonostante il vantaggio stellare che aveva il leader Pierre Poilievre su Trudeau, ora ribaltato anche grazie alla resistenza chiara che il premier uscente ha dimostrato nei confronti di Trump). A difesa della canadian way of life che Trump vuole portarsi via, Ottawa schiera ora il suo araldo speciale, sperando che sia capace di far tornare una prosperità che sembra irrimediabilmente perduta.

A confermarlo, insieme al timore che tempi bui siano in arrivo, sono state le parole d’addio di Trudeau, l’ex premier che ha pianto sul palco dove ha abbandonato la carica mantenuta dal 2013: «La democrazia non è scontata. La libertà non è scontata. Nemmeno il Canada è scontato».

