Negoziare senza fare sconti agli Stati Uniti, coordinandosi con i paesi del sud globale colpiti dalle tariffs di Donald Trump: così Pechino ha strappato il prolungamento di altri 90 giorni della tregua nei super dazi “reciproci” scaduta il 12 agosto. Un’estensione – ufficializzata da Washington martedì 12, last minute – giustificata in quanto Pechino avrebbe adottato non meglio precisate «significative misure» per «porre rimedio ad accordi commerciali non reciproci e affrontare le preoccupazioni Usa in merito a questioni economiche e di sicurezza nazionale».

Il presidente Usa ha aggiunto via Truth che «la Cina teme la carenza di soia. I nostri grandi agricoltori producono la soia più robusta. Spero che la Cina quadruplichi rapidamente i suoi ordini di soia. Questo è anche un modo per ridurre sostanzialmente il deficit commerciale della Cina con gli Stati Uniti. Verrà fornito un servizio rapido. Grazie Presidente Xi».

Europa

Trump e Putin, i due autocrati decidono per noi. All’Ue resta la videoconferenza

Gigi Riva

Una lezione per l’Ue

Pechino continua dunque la trattativa con Washington, mentre Bruxelles – che si è vista appioppare dazi del 15 per cento sulle importazioni europee negli Usa – si è dimostrata un vaso di coccio tra due vasi di ferro, a causa della sua arrendevole non-strategia frutto di divergenti egoismi nazionali e di una classe dirigente non all’altezza delle attuali sfide storiche.

E così l’Ue è stata contro-sanzionata dalla Cina, dopo che nell’ultimo (il diciottesimo) pacchetto di misure contro la Russia erano state incluse due banche cinesi che avrebbero permesso a Mosca di aggirare l’embargo Ue. Pechino ha preso di mira due istituiti di credito (UAB Urbo, AB Mano) della Lituania, il paese dell’Ue più simpatizzante con Taiwan. Il governo cinese ha fatto sapere di essere irritato per la punizione contro le piccole Suifenhe Rural Commercial Bank ed Heihe Rural Commercial Bank, perché per la prima volta Bruxelles ha preso di mira il sistema finanziario della Repubblica popolare cinese.

Tariff Man sta facendo valere la forza delle “vecchie” materie prime americane (soia e carburante), mentre Xi Jinping fa leva sul quasi monopolio cinese delle terre rare e dei minerali strategici per le produzioni hi-tech, nonché sul sostegno del gruppo di paesi Brics, ricchi di energia e derrate alimentari. Questa semplice considerazione avrebbe dovuto suggerire a Trump maggiore cautela.

Economia

Il vero costo dell’accordo sui dazi: il disastro non è economico, ma politico

Francesco Saracenoeconomista

Al contrario l’immobiliarista miliardario inquilino della Casa bianca e i suoi consiglieri sono andati avanti a rotta di collo con i dazi contro tutti, salvo poi scoprire che c’è una parte (molto consistente) del pianeta che si è parzialmente emancipata dai mercati Usa ed è pronta a far fronte comune contro la clava dell’economia brandita per regolare le questioni internazionali.

E così martedì mattina Luiz Inácio Lula da Silva si è consultato al telefono per un’ora con Xi. Il presidente brasiliano e quello cinese hanno convenuto che i paesi del sud globale devono collaborare per dare un esempio di solidarietà e autosufficienza opponendosi all’offensiva di Trump, che ha imposto dazi del 50 per cento su una vasta gamma di importazioni dalla prima economia dell’America latina.

La scorsa settimana Lula aveva sentito il premier indiano, Narendra Modi, il cui paese è stato colpito dalla stessa aliquota tariffaria (la metà della quale per l’acquisto di energia russa; 25 per cento che, per lo stesso motivo, Trump minaccia di applicare anche alla Cina) e Vladimir Putin, la cui economia è soggetta a sanzioni internazionali scattate dopo l’invasione dell’Ucraina.

Imposizioni che non funzionano anche perché c’è la Cina, il cui commercio bilaterale con la Russia il mese scorso ha raggiunto il picco del 2025 (oltre il 19 per cento, quasi nove punti in più rispetto a giugno). È per questo che Trump accusa spesso i Brics di «agire contro gli interessi Usa»: Lula e Xi stanno provando a posizionarli come contrappeso ai provvedimenti di Washington, dando più forza al gruppo allargato a dieci paesi e finora giudicato poco coeso e incisivo.

Commenti

Dai dazi ai visti, le leve del tycoon per spaccare l’Ue

© Riproduzione riservata