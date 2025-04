Con l’entrata in vigore degli ultimi controdazi cinesi sulle importazioni dagli Usa è come se in mezzo al Pacifico fosse spuntato un muro, a impedire il flusso di merci tra le prime due economie del pianeta, come ai tempi della pandemia di Covid.

Da infatti tutti i beni che dalla Cina volessero sbarcare negli Stati Uniti dovrebbero pagare alla dogana tariffe pari al 145 per cento del loro valore, mentre in senso inverso, in Cina, si accontenterebbero dell’84 per cento. Tasse che – ha spiegato il presidente della confindustria di Hong Kong, Steve Chuang Tzu-hsiung – «rendono impossibile per chiunque fare business».

E infatti, secondo le prime stime, gli esportatori cinesi che inviavano negli Usa mediamente 40-50 container quotidianamente, dall’arrivo dei super dazi sono scesi a tre-sei. Sospesi tutti i piani di spedizione, bloccati gli ordinativi alle fabbriche. «La perdita per ogni container che viaggia ora supera i profitti che realizzavamo con la spedizione di due. Chi continuerà a farlo?», ha raccontato il dipendente di una compagnia cinese al quotidiano hongkonghese South China Morning Post.

Da un giorno all’altro la “fabbrica del mondo” ha perso un mercato di sbocco da 438 miliardi di dollari (il 14,7 per cento del suo export nel 2024), mentre gli Stati Uniti hanno rinunciato al secondo paese da cui importano di più, dopo il Messico. Ma perché tra Washington e Pechino si è innescata questa prova di forza apparentemente folle, dal momento che, fin quando andrà avanti, a rimetterci, e tanto, saranno entrambe?

È probabile che con la prima salva di dazi Tariff Man s’illudesse di riportare i cinesi al tavolo della trattativa, ripartendo dall’accordo “Fase uno” siglato il 15 gennaio 2020, che Trump si era venduto come una grande vittoria. Quell’intesa stabiliva che la Cina avrebbe importato in due anni dagli Usa beni supplementari per almeno 200 miliardi di dollari (rispetto al livello del 2017).

Il presidente e i suoi consiglieri potrebbero aver sbagliato i calcoli, non avendo considerato che nel frattempo c’è stata la pandemia, che ha fatto calare la domanda interna in Cina, e che in pochi anni molti dei prodotti che si erano impegnati a importare di più (aeroplani, macchinari, automobili, tra gli altri) le aziende cinesi hanno iniziato a produrli anche loro, e a prezzi più bassi degli Usa. Dopodiché hanno dato il via a un’escalation di aumenti intollerabile per Pechino.

Da parte sua Trump si è detto sicuro che «la Cina vuole raggiungere un accordo. Semplicemente non sa come procedere. Sapete, è gente piuttosto orgogliosa». Il portavoce del ministero del Commercio cinese, He Yongqian, gli ha risposto che «la posizione della Cina è chiara e coerente.

Se gli Stati Uniti vogliono dialogare, la nostra porta rimane aperta, ma il dialogo deve essere condotto sulla base del rispetto reciproco e dell’uguaglianza. Se gli Usa vogliono combattere, la nostra risposta continuerà fino alla fine. Pressioni, minacce e coercizione non sono il modo giusto per trattare con la Cina». Più duro il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Lin Jian: i dazi imposti, ha detto, sono «una palese sfida ai principi universali e uno scontro con il mondo intero».

I canali di comunicazione con Washington sono al momento di fatto interrotti, e Pechino non sembra voler indietreggiare, tanto che la propaganda ha invitato la popolazione a «restare unita per fronteggiare la tempesta».

Per la Cina c’è il rischio di mancare l’obiettivo di crescita del Pil, che quest’anno è «intorno a 5 per cento». Proprio come nel 2022, quando le rigidissime chiusure dei lockdown come quello di Shanghai interruppero le catene di fornitura. Per Yao Yang «la guerra commerciale presenta gravi difficoltà per il raggiungimento del nostro obiettivo di crescita».

Il docente di economia dell’Università di Pechino ha lanciato l’allarme sui rischi di un aumento della disoccupazione. E ha aggiunto che molte industrie esportatrici potrebbero essere costrette a riorientare i propri prodotti verso il mercato interno, esacerbando la concorrenza e aumentando le pressioni deflazionistiche, confermate dai dati pubblicati giovedì, che hanno rilevato un calo dei prezzi dello 0,1 per cento il mese scorso.

