L’ira di Berlino per l’“attacco” «inaccettabile» su un velivolo militare durante la missione Aspides nel mar Rosso. Un’azione che risponde ad una strategia precisa: non così grave da costituire un attacco militare ma con l’obiettivo di lanciare messaggi agli avversari: Pechino non vuole cedere il controllo di rotte commerciali ai competitor occidentali

Cresce la tensione tra Cina e Unione europea. Un aereo tedesco è stato colpito da un laser militare cinese durante una missione europea nel Mar Rosso. L’attacco è stato definito «inaccettabile» da Berlino che ha reagito immediatamente convocando l’ambasciatore cinese. Un episodio grave, che va oltre la provocazione e lancia un segnale geopolitico: la Cina non vuole cedere il controllo di rotte commerciali ai competitor occidentali e per farlo non esita a mostrare i muscoli.

Atterraggio d’emergenza

Martedì mattina un aereo tedesco stava sorvolando il Mar Rosso nell’ambito dell’operazione Aspides, lanciata nel febbraio 2024 dall’Unione europea per proteggere le rotte commerciali dagli attacchi degli Houthi. Mentre il velivolo si avvicinava a una nave militare cinese, è stato raggiunto da laser ad alta intensità che hanno compromesso i sensori e le apparecchiature del mezzo costringendo i piloti a un atterraggio di emergenza in una base militare europea in Gibuti. Non si sono registrati né feriti né danni gravi all’integrità dell’aereo, ma il fascio luminoso ha compromesso la capacità dell’equipaggio di osservare l’area e ha obbligato il comandante a interrompere la missione.

Dura la reazione del governo tedesco con il ministro degli Esteri, Johann Wadephul, che ha immediatamente commentato la vicenda condannando l’azione cinese considerata assolutamente ingiustificata. «Con questa azione – si legge sul profilo X del ministero – l’esercito cinese ha messo in pericolo il personale tedesco e interrotto l’operazione. È del tutto inaccettabile». Un post a cui è seguito anche un atto formale con la convocazione dell’ambasciatore cinese per riferire sulla vicenda e chiarire le dinamiche dell’episodio.

La Cina, almeno per ora, ha scelto il silenzio: nessuna nota ufficiale, nessun commento o smentita. Secondo fonti militari europee, il laser sarebbe stato emesso da una fregata dell’esercito popolare di liberazione, anch’essa presente nell’area nell’ambito delle operazioni cinesi contro la pirateria.

Il gesto è stato considerato da Berlino un atto ostile e deliberato, che avrebbe potuto causare danni fisici ai membri dell’equipaggio o danneggiare irreparabilmente le apparecchiature di bordo. Si tratta del primo episodio che coinvolge aerei o mezzi dell’Unione europea visto che, fino a oggi, incidenti simili avevano riguardato assetti statunitensi o navi commerciali. La novità è nella scelta del bersaglio: non un drone, non un aereo di sorveglianza non governativo, ma un aereo militare europeo in missione ufficiale, sotto comando Ue.

I precedenti

Già in passato Pechino si era resa protagonista di azioni simili. Nel febbraio 2020 la marina statunitense aveva denunciato un episodio praticamente identico: un aereo da pattugliamento americano P-8 Poseidon fu colpito da un laser cinese mentre si trovava in volo sopra il Pacifico, a circa 600 chilometri dall’isola di Guam.

Due anni prima, diversi piloti statunitensi avevano denunciato le operazioni cinesi in Gibuti sostenendo che diversi velivoli americani fossero stati colpiti, in fase di volo e di atterraggio, da laser provenienti da una vicina base cinese. Su entrambi gli episodi la Cina non ha mai rilasciato commenti ufficiali, ma l’uso del laser appare come una tattica di disturbo ormai consolidata per l’esercito cinese. Un’azione non letale che può però causare gravi interferenze con le strumentazioni causando persino, come in questo caso, l’interruzione della missione.

Il significato politico dell’episodio di oggi sembra essere chiaro: la Cina sta ridefinendo i limiti della sua presenza militare globale, non più solo difensiva ma attivamente assertiva. L’utilizzo di un laser militare contro un aereo europeo rappresenta un salto di qualità nell’approccio cinese alla sicurezza marittima. Pechino vuole dimostrare di avere voce in capitolo nelle aree cruciali del commercio globale, come il Mar Rosso, e di mal tollerare operazioni occidentali in cui non è coinvolta o che percepisce come ostili alla propria influenza.

La scelta di disturbare un assetto europeo e non americano, come era accaduto invece in passato, sembra poi suggerire una nuova fase in cui l’Ue è considerata abbastanza autonoma da meritare attenzione e, se necessario, intimidazione. L’uso del laser rientra nella cosiddetta “zona grigia” con cui la Cina perpetra azioni che non possono essere considerate un attacco militare diretto, ma che hanno l’obiettivo di raggiungere obiettivi politici o militari.

Strategie commerciali

La Cina lancia, insomma, un avvertimento: se l’Europa pensa di proteggere il proprio commercio senza coinvolgere Pechino, dovrà fare i conti con una presenza militare che non si limita a osservare. Per Berlino, che negli ultimi anni ha progressivamente raffreddato i rapporti economici con la Cina, l’incidente rischia di diventare un test di credibilità diplomatica. E per l’Unione europea si apre un bivio strategico: restare attori marginali nello scacchiere globale o assumersi le conseguenze di una vera autonomia, anche militare.

© Riproduzione riservata