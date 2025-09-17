Circuiti, navigazione e microchip: il cuore “occidentale” dei missili russi

Nonostante le sanzioni per impedirne l’uso in ambito militare, molta parte della componentistica di jet, missili e altri sistemi d’arma della Russia arrivano dagli Stati Uniti, ma anche da Germania, Francia, Olanda e Regno Unito, tra gli altri. Parlano gli esperti dell’Independent Defence Anti-Corruption Committee, organizzazione che si occupa di analisi indipendenti nel settore della Difesa
Nella notte tra il 6 e il 7 settembre un missile russo ha colpito – per la prima volta – la zona degli uffici governativi della capitale ucraina. Con un Iskander 9M727, un modello che la Russia ha impiegato più volte nei suoi attacchi – anche a Chernihiv, per distruggere il teatro in centro città – e che vola grazie a tecnologia e componenti prodotte non solo in Russia, Bielorussia e Cina, ma ovunque nel mondo. Dentro un Iskander di questo tipo ci sono almeno 35 componenti di microelettronica pr