Circuiti, navigazione e microchip: il cuore “occidentale” dei missili russi

true false

Nella notte tra il 6 e il 7 settembre un missile russo ha colpito – per la prima volta – la zona degli uffici governativi della capitale ucraina. Con un Iskander 9M727, un modello che la Russia ha impiegato più volte nei suoi attacchi – anche a Chernihiv, per distruggere il teatro in centro città – e che vola grazie a tecnologia e componenti prodotte non solo in Russia, Bielorussia e Cina, ma ovunque nel mondo. Dentro un Iskander di questo tipo ci sono almeno 35 componenti di microelettronica pr