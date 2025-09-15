Ad agosto, l’Higher Planning Council israeliano ha approvato la costruzione di 3400 abitazioni proprio nell’area in cui Israele, fin dagli anni ’90, ha pianificato un insediamento per unire la colonia di Ma’ale Adumim con Gerusalemme Est, spaccando di fatto la Cisgiordania in due

La macchina corre veloce sull’asfalto in uscita da Betlemme. È una giornata calda e la polvere entra abbondante dai finestrini aperti. Come la maggior parte delle zone fuori dalle città anche qui oltre l’asfalto ci sono quasi solo colline rocciose. Sulle alture e le valli che si aprono a perdita d’occhio tutto attorno è facile individuare gli insediamenti delle comunità palestinesi, generalmente in basso, fatti di strutture semplici e spesso precarie, e quelli israeliani, che dal 7 ottobre si moltiplicano di continuo, sulle cime, più strutturati e collegati, anche quando sono solo avamposti allo stato embrionale.

Mentre le colonie sono illegali solo secondo il diritto internazionale, gli avamposti lo sono anche secondo la legge israeliana. Questo non ha impedito al governo Netanyahu di legalizzarne più di 70 solo dal 7 ottobre 2023 alla fine del 2024.

A guidare è Amira Munther, storico leader del movimento di resistenza nonviolento, che conosce bene queste zone. Indica un punto fuori dal finestrino: «In questa valle – racconta – 12 anni fa, a gennaio 2013, abbiamo creato l’insediamento di Bab Al Shams, fingendo di dover organizzare un matrimonio».

Contro l’E1

Era l’inizio di una lunga lotta contro la creazione di E1, l’insediamento pianificato da Israele fin dagli anni ’90 per unire la vicina colonia di Ma’ale Adumim con Gerusalemme Est, spaccando di fatto la Cisgiordania in due, dividendo il nord da sud. Una lotta che è stata persa lo scorso 14 agosto, quando l’Higher Planning Council israeliano ha approvato la costruzione di 3400 abitazioni proprio in quest’area, rendendo E1 realtà.

A spiegare l’importanza di questa decisione è Yonatan Misrachi, parte del Settlement Watch team di Peace Now: «Sicuramente ci saranno delle implicazioni pratiche nel medio termine, come l’ulteriore riduzione della libertà di movimento, ma l’aspetto più allarmante è che l’esistenza stessa di E1 mette fine alla continuità territoriale della Cisgiordania e cancella per sempre l’idea di uno stato palestinese come finora immaginato».

Bab Al Shams, che ora ci lasciamo alle spalle proseguendo sulla strada che porta a Gerico e poi a Ramallah, significa letteralmente “Porta del Sole” e l’insediamento, costruito in corrispondenza dell’antico villaggio di al-Tur in terra privata palestinese è durato solo un paio di giorni prima di essere sgomberato dalle forze di sicurezza israeliane per ordine diretto di Benjamin Netanyahu. La vicenda è comunque passata alla storia come uno dei simboli della resistenza nonviolenta.

Delle comunità palestinesi in questa zona oggi resta sempre meno e con l’aumento della violenza da parte di coloni e forze di sicurezza un’azione come quella di Bab al Shams non è più nemmeno pensabile. Non solo: a breve, come spiega Munther, i palestinesi qui non potranno nemmeno più passare: «Il piano è quello di rendere questa strada percorribile soltanto da veicoli israeliani». Per raggiungere Ramallah a quel punto saranno costretti a scegliere tra una strada alternativa lunghissima e segnata da diversi check point oppure un sentiero sterrato difficilmente percorribile.

Quando arriviamo al villaggio di Al-Eizariya, uno dei pochi che ancora resistono sopra una collina, tutto si fa chiaro. Sulla cima Munther indica la gigantesca colonia di Ma’ale Adumim. Sul versante dell’altura dove sorge, proprio davanti a noi, campeggia un’enorme scritta con un grande cuore rosso, di quelle che siamo abituati ad associare a scenari come ad Amsterdam o New York: «I love M.A.».

Comunità distrutte

Munther fa scorrere il dito lungo l’orizzonte, fino a puntarlo sull’inizio di Gerusalemme Est, ben visibile da dove ci troviamo: «Il piano è connettere tutta questa zona. Hanno iniziato da tempo, il primo passo è stato costruire una stazione di polizia proprio qui sotto Al-Eizariya, a metà tra Ma’ale Adumim e Gerusalemme. Poi hanno aggiunto infrastrutture e strade. Ora hanno iniziato a svuotare le piccole comunità che ancora resistono nella valle, come Jabal al Baba, che dovrebbe essere completamente evacuata, e stanno costruendo avamposti ovunque».

Sono almeno 14 le comunità che andranno distrutte con la costruzione di E1. Poi Munther si gira di spalle, in silenzio, a guardare la valle destinata a spezzare la Palestina. Quando torna a guardarci ha negli occhi la ferita di più di vent’anni di lotta perduta: «Questo è il piano che strapperà ai palestinesi il loro sogno».

Guardando E1 si fa strada un pensiero chiaro e inevitabile: le fasi dell’occupazione si ripetono identiche in tutti i Territori Occupati come a Gaza, e puntano allo stesso obiettivo. Per usare le parole dell’attuale ministro della difesa israeliano, «il massimo della terra, il minimo della popolazione».

Un unico obiettivo

A spiegarlo è ancora Munther: «È un piano continuo, l’inizio non è stato nemmeno nel 1948 con la prima Nakba, ma piuttosto nel 1887». Il punto di svolta è arrivato nel 1917 con la dichiarazione di Balfour, in cui l’allora ministro degli Esteri inglese espresse per la prima volta il sostegno britannico per la costituzione di un «focolare nazionale» per il popolo ebraico in Palestina.

«L’aggressione continua» secondo Munther, «passa poi per il 1948 e il 1967». L’idea di E1 affonda le sue radici in questo processo, che a Gaza si sta compiendo e che qui prosegue seguendo le stesse tappe: «Attaccano brutalmente Gaza ma è chiaro che gli occhi del governo Netanyahu sono puntati qui, sulla prossima fase del progetto».

Lo conferma anche Yair Dvir, portavoce di B’Tselem, che da decenni studia e monitora le diverse fasi dell’occupazione israeliana in Palestina: «L’intero progetto dietro questo insediamento mira a sottrarre quanto più territorio possibile alla Cisgiordania e a costruire una presenza ebraica che non lasci alcuna possibilità di creare un vero stato palestinese».

Un aspetto particolarmente rilevante in questo momento, mentre sempre più governi europei si uniscono nell’intento di riconoscere lo stato di Palestina. E1 è l’inequivocabile risposta di Netanyahu a questa nuova tendenza: «Prima che il mondo inizi a riconoscere lo stato palestinese, o prima che il mondo inizi a intraprendere azioni concrete sul campo, vogliono approfittare di questo vantaggio e fare tutto il possibile perché l’annessione diventi irreparabile».

La disperazione però è un lusso da incoscienti, e così non c’è altra scelta che continuare a combattere: «Ora cerchiamo di usare il Sumud [concetto intraducibile ma vicino all’idea di resistenza, ndr]» spiega Munther, «di supportare le comunità perché nonostante tutte le violenze che subiscono quotidianamente continuino a restare sulla propria terra. Per me, portare beni di prima necessità, zaini per la scuola, acqua, mangime per gli animali o telecamere di sicurezza a chi ne ha bisogno da queste parti significa rafforzare la prima linea del fronte per non rinunciare al nostro sogno».

