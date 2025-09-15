Ad agosto, l’Higher Planning Council israeliano ha approvato la costruzione di 3400 abitazioni proprio nell’area in cui Israele, fin dagli anni ’90, ha pianificato un insediamento per unire la colonia di Ma’ale Adumim con Gerusalemme Est, spaccando di fatto la Cisgiordania in due
Il piano crudele delle colonie israeliane che cancella l’idea dello stato palestinese
15 settembre 2025 • 07:00
