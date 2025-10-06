Nel piano di pace non c’è la Cisgiordania, dove i minori palestinesi continuano a essere uccisi

L’impossibilità di ottenere giustizia è una delle grandi ferite delle famiglie palestinesi. Il padre di Kais, ragazzo di 15 anni ucciso dall’Idf, è un paramedico. «Mi consola che almeno mio figlio l’ho ritrovato tutto intero, di molti ragazzi ho trovato solo i resti»

L’accordo di pace firmato Trump-Nethanyahu non sembra contemplare in alcun modo il futuro della Cisgiordania, la vera ambizione della parte più estremista del governo israeliano rappresentata dai ministri Ben Gvir e Bezalel Smotrich che rappresentano i coloni e sognano l’annessione dei territori palestinesi allo Stato ebraico. La Cisgiordania è un pugno nello stomaco che ricorda, a ogni passo, come qui la vita non sia una linea retta ma una curva di paura, resistenza e recriminazione. Il paese r