Tra i morti e i vivi di Hebron: «Uccidono anche i bambini. Basta uno sguardo di troppo»

Parla il padre di Mohammed, l’undicenne morto sotto i colpi dell’Idf a Hebron, in Cisgiordania. «L’occupazione militare israeliana è crudele e mostruosa». L’88 per cento delle inchieste su crimini di guerra e abusi si chiude senza alcun provvedimento

Hebron – Mohammad Al-Hallaq, undici anni, stava giocando a calcio nel parco giochi della scuola ad al-Rihiya, nei pressi di Hebron, sud della Cisgiordania occupata, quando un militare israeliano gli ha sparato al bacino, uccidendolo. Il padre, Bahjat, racconta che il 16 ottobre quattro jeep militari hanno fatto irruzione nella cittadina intorno alle cinque del pomeriggio. Quando i bambini hanno visto arrivare i veicoli, si sono rifugiati dietro la scuola. L’esercito israeliano ha iniziato a spar