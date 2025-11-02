Tra i palestinesi vittime dei coloni: «Ci farebbero fuori in una notte»

Nel corso della guerra di Gaza decine di piccole comunità di pastori e contadini sono state spazzate via dall’Area C mentre in cima alle colline spuntano come funghi gli insediamenti israeliani

Bardala (Cisgiordania) – Yousef Besharat è un contadino palestinese di 47 anni che abita a Khirbet Makhoul, un minuscolo insediamento agricolo nel nord della Valle del Giordano, vicino al villaggio di Bardala sul limitare della Cisgiordania occupata. Ha qualche albero di olive, galline, pecore, capre e qualche asino bianco. Con lui vive la moglie Najia e dieci figli, cinque maschi e cinque femmine, oltre ad altre tre famiglie con cui sono imparentati. «Sabato scorso (l’ultimo sabato di ottobre,