Il provvedimento sulla cittadinanza, fortemente voluto dal governo – o forse da qualche componente dello staff privato del ministro Antonio Tajani – è un pastrocchio a rischio incostituzionalità, che si fonda su criteri discriminatori, retroattivi e ingiusti che colpiranno generazioni di discendenti italiani. Dopo decenni di stallo, ci si è mossi in modo scorretto, utilizzando il modello Trump, con l’intento risibile di separare presunti “veri italiani” da quelli “falsi”.

Una questione seria come la cittadinanza può essere affrontata in modo tanto superficiale? Con questa legge, i figli e nipoti di italiani nati all’estero non avranno più diritto alla cittadinanza italiana, nonostante il forte legame con le loro origini. Questo riguarderà non solo l’America Latina, ma anche l’Europa e, nello specifico, paesi di antica presenza come Germania, Svizzera, Belgio, Francia, che contano migliaia di nonni italiani nati proprio in questi Stati.

Si usa la solita litania dell’emergenza (che non esiste!), per giustificare un provvedimento ingiusto e per colpire una comunità che contribuisce da sempre in modo fattivo allo sviluppo della Penisola. I colleghi di FdI, gli eredi di Tremaglia che ha fatto della difesa degli italiani all’estero il punto qualificante della sua vita politica, cosa pensano al riguardo? Questo governo, con il favore delle tenebre, con un decretino - e senza coinvolgere parlamento, associazioni e organismi degli italiani all’estero - genera un danno morale ed economico ai cittadini all’estero con origini italiane. E poi avranno, come hanno sempre avuto, il coraggio di andare a chiedere i voti a comunità che sanno solo vessare.

Una precisazione è d’obbligo: se gli italiani all’estero nell’ultimo decennio sono aumentati di 2 milioni è in larga misura dovuto alla vera emergenza migratoria italiana: migliaia di giovani che fuggono dall’Italia. In media, si registrano 150-190 mila espatri per l’estero di giovani e meno giovani in cerca di lavoro.

Già oggi, in molte città europee, non sudamericane, il 40% di nuove iscrizioni all’Anagrafe degli italiani all’estero è dovuta a nascite all’estero, ovvero figlie e figli della nuova mobilità, e non al riacquisto di cittadinanza. Servirebbe studiare in modo approfondito il fenomeno prima di usare la sciabola.

Non è che Tajani ha intenzione di affidare la pratica della cittadinanza a società private come avviene già con i visti? Mi auguro davvero non sia così. Nel frattempo, ambasciate e consolati in mezza Europa, non in America Latina, hanno bloccato le trascrizioni. Come si procede? Tajani come immagina di porre rimedio a questa confusione? Dagli sfasciacarrozze agli sfascia-cittadinanza la differenza è pressoché impercettibile.

Si provveda a correggere il decreto, ad esempio innalzando alla terza generazione, e si rifletta attentamente sul principio di nascita. Ignorare queste semplici modifiche significherebbe ignorare la storia dell’emigrazione e quanto essa abbia contribuito, con i fatti, con le risorse economiche, con umanità da Nord a Sud alla crescita economica, culturale e sociale dell’Italia.

Tajani ha ragione quando dice che «essere cittadino italiano è una cosa seria». Proprio per questo le italiane e gli italiani nel mondo hanno diritto di avere un ministro degli Esteri serio. Da questo punto di vista, voglio fare mie le preoccupazioni di monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Fondazione Migrantes, quando sottolinea che serve «un ripensamento normativo che sappia andare incontro al cambiamento e alla diversità senza negare i diritti fondamentali».

Allora, ministro Tajani, che fine ha fatto la proposta sulla cittadinanza di Forza Italia che tanto ha fatto discutere la maggioranza di governo e sulla quale eravamo ben disposti a discutere? Certo, non era quanto noi ci aspettavamo, ma era sicuramente un passo in avanti.

Forse era prioritario e opportuno dare seguito a quella proposta, più che intervenire in maniera scomposta ed inadeguata su una materia così delicata. Probabilmente è più facile prendersela con i più deboli, con coloro che hanno meno voce, meno diritti e che stanno lontani e non hanno corporazioni che li difendono. Come quando, non più di qualche mese fa, avete addirittura scippato loro la rivalutazione pensionistica.

*vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati

