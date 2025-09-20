Colpire e logorare: Putin punta tutto sulla solitudine di Kiev

true false

Dice di voler ricevere «segnali chiari» perché ultimamente non ne ha avuti. «Penso che stiamo perdendo troppo tempo». Per Volodymyr Zelensky, quello che sta avvenendo tra gli alleati (quelli sinceri e quelli presunti che sono rimasti a Kiev), è una pericolosa melina, uno spreco di opportunità, un pazientare impacciati sull’abisso della guerra che avanza. «Nessuno sa cosa accadrà alla fine. Se la guerra continua e non ci sono passi avanti verso la pace, ci aspettiamo sanzioni». Questa, ha detto,