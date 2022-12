È un Natale d’apprensione nel mondo del calcio, e non solo, per le sorti di Pelè, leggenda del calcio. Nei giorni scorsi, le sue condizioni sono peggiorate. Mercoledì i medici dell’ospedale dove è ricoverato, l’Albert di San Paolo, hanno detto che il cancro è avanzato e che sono necessarie cure molto aggressive, a seguito delle disfunzioni di reni e cuore. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, non confermate dai medici, le condizioni di Pelè si sarebbero aggravate anche per un’infezione respiratoria, conseguenza del Covid-19.

La famiglia ha negato una rivelazione condivisa dal quotidiano Folha de S. Paolo, secondo il quale la chemioterapia fosse ormai inefficace e il campione fosse sottoposto alle cure palliative. Dopo il bollettino di mercoledì, i medici non hanno condiviso altri bollettini.

Quel che è certo è che alla vigilia di Natale la famiglia del calciatore si è riunita al suo capezzale. È arrivato anche Edinho, Edison Cholbi Nascimento, uno dei suoi figli che venerdì aveva tenuto una conferenza stampa per dire che non avrebbe raggiunto il padre. Invece, ha condiviso su Instagram una foto che mostrava la sua mano stretta a quella del padre.

Un’altra foto, condivisa dalla figlia Kely Nascimento, mostra la moglie di Pelé, Marcia Aoki, e altri membri della famiglia riuniti all'ospedale Einstein.

