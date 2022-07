L’Unione europea vuole chiedere ai suoi cittadini di abbassare il termostato dei riscaldamenti di un grado, durante il prossimo inverno. È uno dei punti della bozza iniziale del Piano per la riduzione della domanda di gas, che sarà presentata dalla Commissione europea il 20 luglio e che è stata anticipata dall’Ansa.

Nel periodo che va da ottobre a marzo, sostiene la commissione, si possono ottenere grandi risparmi utilizzando fonti di calore alternative per il riscaldamento. Dovrà essere necessario imporre, «laddove tecnicamente fattibile e applicabile, la riduzione del riscaldamento di edifici pubblici, uffici, edifici commerciali (in particolare grandi edifici) a 19 gradi».

Gli incentivi

Inoltre, la Commissione inviterà i governi degli stati membri a predisporre incentivi per la riduzione del consumo del gas, attraverso l’uso dei fondi del Repower e del Next generation Ue. Nella bozza d'entrata - che è all'esame della interservizi e può essere anche soggetta a modifiche – si invitano gli stati a dare incentivi alle aziende che tagliano la domanda di gas. L'obiettivo del piano, come riporta il Financial times, è di ridurre di un terzo l’impatto dello stop totale al gas russo.

© Riproduzione riservata