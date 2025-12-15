la dura legge di Xi

La condanna di Jimmy Lai, il “Murdoch d’Asia”: per Hong Kong si chiude un’era

Sebastian Lai, figlio di Jimmy, davanti a una fotografia del padre
Michelangelo Cocco
15 dicembre 2025 • 13:48

Il magnare dei media pro-democrazia colpevole di sedizione e collusione con potenze straniere. L’uomo simbolo del movimento scaricato da Trump

Con la condanna per «sedizione» e «collusione con potenze straniere» di Jimmy Lai, l’uomo simbolo della Hong Kong che si oppone(va) al Partito comunista cinese, si è affermata definitivamente la restaurazione di Pechino dopo i moti che, tra il 2019 e il 2020, sconvolsero l’ex colonia britannica. Il processo che potrebbe costringere Lai in carcere fino all’ultimo dei suoi giorni (la pena non è stata ancora ufficializzata) è stato politico – come denunciano le organizzazioni per la difesa dei diri

Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.