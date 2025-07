Non è solo l’Ucraina. La recente faida tra Russia e Azerbaigian è la cartina di tornasole di una postura che Mosca ha ormai intrapreso con gran parte del suo “vicino estero”. Domani si è già occupato della vicenda.

In sintesi, tutto è partito dagli arresti di gruppo, a Ekaterinburg, di cittadini russi di origine azera. I fatti riguardavano omicidi di vent’anni fa. Dei 15 fermati dalla polizia, due sono morti di percosse e altri sono finiti in ospedale.

L’Azerbaigian ha protestato formalmente e Marija Zacharova, celebre portavoce del ministro degli Esteri, Sergey Lavrov, ha replicato che si è trattato di fatti interni russi. Così, in risposta, sono stati cancellati tutti gli eventi culturali russi in Azerbaigian. Poi la polizia ha fatto irruzione nella sede di Sputnik, agenzia stampa russa, arrestando diversi dipendenti ed esperti informatici. Anche in questo caso sono state usate le maniere forti.

Il fronte interno

Verso l’esterno e, ancor più, verso l’interno, il Cremlino ha scelto la via della forza. Riguardo alla Federazione, dell’ultimo episodio è stata data notizia ad aprile. Ad Ačkhoj-Martan, cittadina cecena, il corpo esanime di un attentatore è stato esposto davanti al palazzo dell’amministrazione comunale.

Eskerhan Khumashev, diciassette anni, ha assaltato un posto di blocco stradale. Un poliziotto, vittima di ferite da taglio, è poi morto in ospedale. Ramzan Kadyrov, patriarca autocrate della Repubblica di Cecenia, ha ovviamente usato la mano pesante: colpiti nei patrimoni e nella libertà molti dei parenti di Khumashev.

C’è un clima teso, forse più teso del solito, nel Caucaso russo. Circa un mese prima dei fatti appena citati, a 200 chilometri di distanza, nel villaggio di Kaspijsk (vicina Repubblica del Daghestan), i servizi di sicurezza russi hanno arrestato quattro uomini che preparavano un altro attentato contro il dipartimento di polizia della città. Sequestrato un deposito di esplosivi, munizioni, granate, armi da fuoco.

Nell’arco di nemmeno un anno, nella Russia meridionale, fonti ufficiali riportano l’arresto di un ventinovenne a Chasavjurt (maggio, Daghestan, tentato atto terroristico con esplosivi), l’arresto di un jihadista nel territorio di Stavropol (fine gennaio, villaggio di Yessentuki, possibile attentato su un treno), l’arresto di dodici potenziali attentatori daghestani (inizio dicembre, sequestrate armi leggere, munizioni, 2 ordigni esplosivi con 1 chilogrammo di dinamite a testa, una tonnellata di nitrato di ammonio), l’arresto di altre 8 persone in Inguscezia (fine settembre, villaggi di Magas e Nazran, sequestrate mitragliatrici, pistole, granate, dinamite e munizioni varie) e l’arresto di 15 persone nella Repubblica di Cabardino-Balcaria (propagandisti della jihad).

Seria minaccia

Queste notizie rappresentano, con tutta probabilità, l’esigua tara di qualcosa di minacciosamente più serio. Perché agli stringati comunicati del Comitato nazionale antiterrorismo va aggiunto tutto ciò che presumibilmente non è stato detto, tutte le circostanze in cui i servizi segreti hanno sbagliato, tutti gli umori che hanno sostanziato il tentativo di pogrom di quasi due anni fa all’aeroporto di Machačkala (Daghestan, l’assalto ai passeggeri di un volo proveniente da Tel Aviv: 20 feriti e 60 arresti), gli attacchi coordinati a chiese e sinagoghe del giugno 2024 (22 morti in totale), le rivolte contro i centri reclutamento per la guerra in Ucraina (più di 10.000 renitenti alla leva in tutta la Russia dall’inizio del conflitto).

Tutto ciò a corollario dell’attentato al centro commerciale di Mosca del marzo 2024, il più sanguinoso degli ultimi vent’anni (145 morti e 551 feriti), dove peraltro i responsabili, sempre jihadisti, erano tagiki, cioè espressione di un paese del Centro Asia.

Il fattore islam

In Russia vivono più di 25 milioni di musulmani. Ciò che è certo, considerando le dinamiche demografiche del paese, è che sia una popolazione in rapida crescita. La versione ufficiale – che mira a preservare una dottrina dello stato stratificatasi nei secoli a partire dalla presa di Kazan (1552) – è che il multiculturalismo sia una ricchezza.

Ma nella Federazione russa, il fattore islam si inserisce in una cornice geopolitica molto più ampia. Perché il cambio di regime in Siria, con la defenestrazione di Bashar al-Assad, sta minando alla radice il cordone sanitario che il Cremlino ha faticosamente eretto contro salafismo e wahabismo, movimenti estremisti dell’islam sunnita largamente penetrati nel paese, in funzione antisciita, a partire dagli anni ’90.

Negli ultimi 30 anni, due guerre cecene e le tragiche stragi di Budyonnovsk (1995, 129 morti), del teatro Dubrovka (2002, 130 morti) e di Beslan (2004, 333 morti, soprattutto bambini), hanno dunque portato Mosca a stringere le maglie dello stato.

La riforma di Putin

Vladimir Putin ha riformato nel 2000 il territorio dividendolo in 7 distretti federali, diventati poi 8 nel 2010 proprio per aggiungere il distretto federale del Caucaso settentrionale.

Per capire il grado di accentramento, i “rappresentanti plenipotenziari” di queste macro entità giuridiche non sono eletti e rispondono direttamente al presidente. Si tratta della famigerata “verticale del potere” che ha restituito vita alla Russia ma che oggi deve sempre più fare i conti con fenomeni che la minano dal basso.

Terrorismo e separatismo

Di anno in anno, la partita si allarga nei confini e si fa sempre più dura: a livello federale, contro il terrorismo si è legiferato nel 2002, nel 2006, nel 2016, nel 2018, nel 2020, nel 2021 e adesso, nel giugno-luglio 2025: inasprimento delle leggi esistenti e contestazione di reati penali a partire addirittura da illeciti amministrativi, definizione di un’organizzazione come terroristica in base alle attività del suo fondatore.

Contro il separatismo si è legiferato nel 2013 e nel 2021. Di norma in norma, gli spazi di dibattito e di libertà si sono enormemente ristretti. Infine, ad esasperare ancora di più gli animi, è arrivata la guerra in Ucraina. Al fronte muoiono 28,4 giovani uomini ogni 10.000 se i mobilitati vengono dalla lontanissima Buriazia, 1,4 se vengono da San Pietroburgo e 0,3 se vengono da Mosca (dati estratti in base al nome dei morti grazie a un’inchiesta della BBC e di Mediazona).

Casualmente, i numeri dicono che chi è musulmano e chi viene dalla periferia del paese rischia dalle 30 alle 100 volte di più di chi vive nelle sue metropoli. Senza contare che intere comunità sono ormai sulla strada della mobilitazione su base etnica: è il caso, ad esempio, dei Baschiri coinvolti nel “caso Baimak”, persone comuni che il 17 gennaio 2024 hanno fortemente protestato contro l’arresto e la condanna a 4 anni di Fail Alsynov, attivista e ambientalista baschiro che ha denunciato, durante una seduta del consiglio comunale cittadino, lo sfruttamento e l’appropriazione delle risorse aurifere del vicino villaggio di Ishmurzino.

Tra le 5.000 e le 10.000 persone sono scese in piazza. In capo a maggio dello scorso anno gli arrestati erano 200, 80 dei quali accusati di reati penali. Ad oggi, sono già state emesse 40 condanne a pene tra i 3 e i 7 anni di carcere.

La Russia è l’unico impero multietnico dell’età moderna a essere sopravvissuto alle due guerre mondiali. È un problema strutturale che va oltre Putin. La guerra in Ucraina, la guerra verso i “piccoli-russi”, verso “i fratelli minori”, è così feroce anche perché va al cuore di questo problema. Intanto lo sforzo bellico a occidente mina il presidio del territorio a sud e ad est. E così come Kiev guarda all’Europa, molti paesi ex sovietici guardano alla Cina o alla Turchia. Con tensioni a salire.

