Controllo delle menti e propaganda, Xi Jinping lancia l’intelligenza artificiale socialista

La direttiva del presidente: Ia addestrata solo con valori “positivi” e internet impermeabile all’Occidente. Al momento invece in rete – secondo il partito – circolano troppi contenuti indipendenti, in gran parte frivolezze
L’intelligenza artificiale e internet devono rafforzare la presa del socialismo sulla società, per coronare il sogno-strategia di Xi Jinping del «grandioso rinnovamento della nazione cinese» (zhonghua minzu weida fuxing), di un popolo totalmente omologato allo spirito del tempo, impermeabile alle influenze dell’Occidente, in marcia sicuro lungo la strada tracciata da Xi, da 13 anni al potere. È questa la linea dettata dal presidente cinese in occasione di una sessione di studio ad hoc, nell’ambi