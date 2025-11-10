La Cop30 è iniziata: si parlerà poco di clima e molto di finanza

Non c’è contesto migliore per ospitare la conferenza sul clima, al via oggi, perché nessun paese come il Brasile ha interiorizzato le contraddizioni della transizione. Globalmente le rinnovabili sono il 90 per cento, gli investimenti in energia pulita sono a 2,2mila miliardi di dollari, eppure la quota di fossili nella produzione primaria di energia non scende e le temperature salgono ancora (il 2025 sarà il secondo o terzo anno più caldo). E comunque, qui a farla da padrone è la finanza