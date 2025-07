Negli anni, vari leader politici di Seul hanno flirtato con l’idea di un arsenale atomico per contenere la minaccia della Corea del Nord o per utilizzarla come leva con Washington. Dal 2017, i sondaggi registrano una tendenza in crescita nel sostegno dell’opinione pubblica allo sviluppo di una capacità di deterrenza nucleare autonoma

In un contesto segnato dalle guerre, dall’assertività della Cina e dallo sviluppo nordcoreano di un arsenale nucleare, anche in Corea del Sud – sotto l’ombrello nucleare statunitense – si levano voci a favore della possibilità di dotarsi di un proprio arsenale atomico.

I paesi che possono meglio tutelare la propria sicurezza sono quelli dotati di un arsenale nucleare. Questa è l’amara percezione che sembra iniziare a diffondersi in un’epoca segnata dal ritorno di logiche di potenza, insinuando il dubbio che essere una potenza atomica garantisca invulnerabilità. In questa narrazione l’arma di distruzione di massa finisce quindi per assomigliare alla forma di deterrenza più efficace, il mezzo per preservare l’idea di sovranità e indipendenza strategica.

Negli ultimi anni, diversi episodi hanno rafforzato l’idea che il possesso dell’arma atomica garantisca una significativa libertà d’azione sul piano internazionale. Il conflitto russo ucraino ne è un esempio evidente: la sola minaccia di un possibile impiego dell’atomica ha permesso a Mosca di muoversi con margini ampi, limitando anche le reazioni dirette delle potenze occidentali. Similmente, il riaccendersi del conflitto latente tra India e Pakistan è rimasto contenuto, ed è plausibile che il reciproco possesso di armamenti nucleari abbia avuto un ruolo determinante nel dissuadere le parti dal superare certe “linee rosse”.

Il caso della Corea del Sud

Un mondo che punta al riarmo nucleare può risultare distante dalla sensibilità italiana, dove anche il dibattito sull’utilizzo del nucleare a fini energetici è molto polarizzato. Eppure, in altri contesti la percezione della minaccia è tale da cambiare drasticamente le priorità. In Corea del Sud, ad esempio, secondo un sondaggio condotto da Gallup Korea nel 2023, oltre il 70 per cento dei cittadini si è detto favorevole allo sviluppo di un arsenale nucleare nazionale.

Tuttavia, un’indagine condotta dal Center for Strategic and International Studies (Csis) restituisce un’immagine differente, in cui élite strategiche – funzionari, parlamentari, esperti –si oppongono a tale ipotesi. Non siamo dunque di fronte a una svolta imminente verso il riarmo nucleare da parte di Seul, ma è innegabile che il contesto internazionale stia in qualche modo spingendo la narrativa secondo cui solo chi possiede armi nucleari può davvero garantirsi sicurezza nei nuovi equilibri globali.

Per comprendere appieno la “tentazione nucleare” sudcoreana, è utile osservarne il contesto regionale. La Corea del Sud condivide con la Corea del Nord uno dei confini più pattugliati e militarizzati al mondo, ma di fronte a una minaccia nucleare quel confine ha un valore puramente simbolico. Negli ultimi anni, infatti, Il regime di Kim Jong-un ha dimostrato di possedere missili in grado di colpire non solo Corea del Sud e Giappone, ma persino gli Stati Uniti.

Quello che per anni è stato percepito come un regime caricaturale, guidato da una figura a tratti grottesca, oggi rappresenta un timore concreto: il programma nucleare nordcoreano, sviluppato in clandestinità, ha reso Kim Jong-un un attore geopolitico impossibile da ignorare e difficile da attaccare.

Crescente sfiducia

A spingere il dibattito sul nucleare è anche il crescente scetticismo nei confronti della protezione nucleare statunitense. Per Seul è sempre più difficile immaginare che Washington – sotto la guida trumpiana – possa davvero impegnarsi in una guerra nucleare per difendere un alleato asiatico. Trump ha fatto ben poco per rassicurare i partner della regione; al contrario, ha adottato politiche economiche aggressive e chiesto maggiori investimenti nella sicurezza.

Questo ha spinto la Corea del Sud a mettere in discussione l’affidabilità della protezione offerta dagli Stati Uniti, nonostante la presenza militare statunitense nella penisola resti significativa. Segnali come l’annullamento della visita a Seul del segretario di Stato Marco Rubio – prevista per il 7 luglio – alimentano inoltre il clima d’incertezza nel rapporto bilaterale.

Sebbene oggi la Corea del Sud sia impegnata su altri fronti prioritari – risale a poche settimane fa l’elezione del nuovo presidente – il dibattito sulla questione nucleare non è marginale. Negli anni, vari leader politici sudcoreani hanno flirtato con l’idea di un arsenale atomico: c’è chi lo propone come strumento per contenere la minaccia della Corea del Nord e rassicurare l’elettorato interno, e chi la utilizza come leva negoziale nei rapporti con Washington. Dal 2017, i sondaggi registrano una tendenza in crescita nel sostegno dell’opinione pubblica allo sviluppo di una capacità di deterrenza nucleare autonoma. Tuttavia, c’è chi non vede l’atomica come uno strumento di potere o difesa: esiste una memoria ancora viva dell’orrore nucleare di Hiroshima e Nagasaki, che rappresenta un monito non trascurabile.

A prescindere dall’evoluzione della questione nucleare coreana, questo discorso getta un’ombra sul futuro dell’ordine internazionale. Per chi continua a credere nell’efficacia della diplomazia, questo scenario è profondamente scoraggiante. La sensazione, sempre più diffusa, è che ci stiamo dirigendo verso un mondo in cui trattati, accordi e istituzioni internazionali hanno sempre meno valore, e l’unica forma di sicurezza percepita resti il riarmo. Anche quello nucleare.

